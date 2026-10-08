문화 종교 [포토] 대웅전 대신 ‘큰법당’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/religion-news/2026/10/08/20261008800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-08 15:09 입력 2026-10-08 15:09 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 한글날 제정 100주년을 하루 앞둔 8일 경기도 남양주시 봉선사에서 한자 대신 한글로 적힌 현판이 눈길을 끌고 있다. 봉선사에는 독립운동과 불경의 한글화에 힘을 쓴 운허 스님의 영향으로 한자 대신 한글 현판이 곳곳에 걸려 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 한글날 제정 100주년을 하루 앞둔 8일 경기도 남양주시 봉선사에서 한자 대신 한글로 적힌 현판들이 눈길을 끌고 있다. 봉선사에는 독립운동과 불경의 한글화에 힘을 쓴 운허 스님의 영향으로 한자 대신 한글 현판이 곳곳에 걸려 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 한글날 제정 100주년을 하루 앞둔 8일 경기도 남양주시 봉선사에서 한자 대신 한글로 적힌 현판들이 눈길을 끌고 있다. 봉선사에는 독립운동과 불경의 한글화에 힘을 쓴 운허 스님의 영향으로 한자 대신 한글 현판이 곳곳에 걸려 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 한글날 제정 100주년을 하루 앞둔 8일 경기도 남양주시 봉선사에서 한자 대신 한글로 적힌 현판들이 눈길을 끌고 있다. 봉선사에는 독립운동과 불경의 한글화에 힘을 쓴 운허 스님의 영향으로 한자 대신 한글 현판이 곳곳에 걸려 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 한글날 제정 100주년을 하루 앞둔 8일 경기도 남양주시 봉선사에서 한자 대신 한글로 적힌 현판이 눈길을 끌고 있다. 봉선사에는 독립운동과 불경의 한글화에 힘을 쓴 운허 스님의 영향으로 한자 대신 한글 현판이 곳곳에 걸려 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 한글날 제정 100주년을 하루 앞둔 8일 경기도 남양주시 봉선사에서 한자 대신 한글로 적힌 현판들이 눈길을 끌고 있다. 봉선사에는 독립운동과 불경의 한글화에 힘을 쓴 운허 스님의 영향으로 한자 대신 한글 현판이 곳곳에 걸려 있다. 2026.10.8 연합뉴스 한글날 제정 100주년을 하루 앞둔 8일 경기도 남양주시 봉선사에서 한자 대신 한글로 적힌 현판이 눈길을 끌고 있다.봉선사에는 독립운동과 불경의 한글화에 힘을 쓴 운허 스님의 영향으로 한자 대신 한글 현판이 곳곳에 걸려 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 봉선사에 한글 현판이 있는 이유는? 운허 스님의 영향 정부 정책 때문