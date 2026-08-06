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[포토] ‘힙불교’ 부산국제불교박람회

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수정 2026-08-06 15:27
입력 2026-08-06 15:27
세줄 요약
  • 부산국제불교박람회, 벡스코서 나흘간 개최
  • 반야심경 현대 재해석한 ‘O놀이’ 주제전
  • 명상·사찰음식·굿즈 등 체험형 콘텐츠
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2026 부산국제불교박람회가 6일부터 나흘간 해운대구 벡스코 제1전시장에서 열린다.

부산시에 따르면 올해 세 번째인 부산국제불교박람회는 ‘색즉시O O즉시색, 당신이 좋아하는 O놀이’를 주제로 불교의 대표 경전인 반야심경의 핵심 가르침을 현대적인 감성으로 재해석한 문화 콘텐츠를 선보인다.

명상과 선(禪), 전통예술, 사찰음식, 공예, 디자인, 굿즈 등 다양한 콘텐츠로 불교가 지닌 치유와 공존의 가치를 현대인의 일상 속 라이프스타일로 풀어냈다.

박람회 대표 콘텐츠는 불교의 ‘공(空)’ 사상을 현대적으로 풀어낸 ‘O놀이’ 주제전이다.

관람객은 ‘불박 코인’을 이용해 공을 뽑고 그 안에 담긴 깨달음, 행운, 마음챙김 메시지를 확인하거나 스님과의 문답 미션, 행운 공 교환 이벤트에 참여할 수 있다. 자신의 소망과 서원을 공에 담아 봉안하는 공공 미술형 ‘공 수거 프로젝트’도 진행된다.

전재수 시장은 “박람회가 전통문화의 가치를 현대적으로 계승하고 시민 누구나 함께 공감하는 열린 문화축제로 자리매김하길 바란다”고 말했다.

온라인뉴스부
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