조계종 차기 총무원장 선거 오는 9월 3일 치러진다

세줄 요약 9월 3일 조계종 총무원장 선거 확정

후보 등록 8월 11~13일 사흘간 진행

321명 선거인단 간접선거로 선출

이미지 확대 조계사. 서울신문DB

임기는 4년이며 한 차례 중임할 수 있다.

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대한불교조계종 차기 총무원장을 뽑는 선거가 오는 9월 3일 치러지는 것으로 22일 확정됐다.조계종 중앙선거관리위원회는 이날 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 회의를 열고 제38대 총무원장 선거 일정을 이와 같이 확정했다.후보자 등록 기간은 다음달 11일부터 13일까지 사흘간이다. 오는 28일 기관지를 통해 일정을 공고할 예정이다.조계종의 총무원장은 한국 불교계를 대표하는 자리다. 조계종 종정이 정신적 지도자라면 총무원장은 모든 일반 행정과 대외 업무를 총괄하는 최고 행정책임자다.총무원장 출마 자격은 승납 30년, 연령 50세, 법계 종사급 이상의 조계종 소속 비구(남성 스님)다.간접선거로 치러진다. 조계종 입법기구인 중앙종회 의원 81명과 전국 24개 교구본사에서 10명씩 선출한 240명을 포함해 321명이 선거인단을 구성한다. 선거인단은 8월 19∼23일 선출할 예정이다. 현 총무원장 진우스님은 4년 전 단일 후보로 추대돼 선관위의 자격 심사 후 투표 없이 당선됐다. 진우스님 임기는 9월 27일까지다.불교계 일각에서 직접선거를 치러야 한다고 주장하는 움직임도 있다. 불교계에서는 진우스님과 월정사 주지 정념스님의 출마 가능성이 크다고 보고 있다.오경진 기자