문화 종교 [포토] 형형색색 연등 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/religion-news/2026/04/20/20260420800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-20 16:13 입력 2026-04-20 16:13 1/ 6 이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에 연등 설치가 한창인 가운데 한 불자가 형형색색의 연등 아래서 합장하고 있다. 2026.4.20 연합뉴스 이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에 연등 설치가 한창인 가운데 불자들이 형형색색의 연등 아래서 합장하고 있다. 2026.4.20 연합뉴스 이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에서 관계자들이 연등 설치가 한창이다. 2026.4.20 연합뉴스 이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에서 관계자들이 연등 설치가 한창이다. 2026.4.20 연합뉴스 이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에서 관계자들이 연등 설치가 한창이다. 2026.4.20 연합뉴스 이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에 연등 설치가 한창인 가운데 한 불자가 형형색색의 연등 아래서 합장하고 있다. 2026.4.20 연합뉴스 부처님 오신 날(5월 24일)을 한달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에 연등 설치가 한창인 가운데 한 불자가 형형색색의 연등 아래서 합장하고 있다. 삼광사는 경내에 7만여개의 연등을 설치한 뒤 불을 밝힐 예정이며, 오는 5월 15일 오후 7시 봉축점등식을 연다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 삼광사에 설치될 연등의 개수는? 7만여개 8만여개