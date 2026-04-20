[포토] 형형색색 연등

1 / 6 이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에 연등 설치가 한창인 가운데 한 불자가 형형색색의 연등 아래서 합장하고 있다. 2026.4.20

연합뉴스

이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에 연등 설치가 한창인 가운데 불자들이 형형색색의 연등 아래서 합장하고 있다. 2026.4.20

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이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에서 관계자들이 연등 설치가 한창이다. 2026.4.20

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이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에서 관계자들이 연등 설치가 한창이다. 2026.4.20

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이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에서 관계자들이 연등 설치가 한창이다. 2026.4.20

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이미지 확대 부처님 오신 날(5월24일)을 한 달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에 연등 설치가 한창인 가운데 한 불자가 형형색색의 연등 아래서 합장하고 있다. 2026.4.20

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부처님 오신 날(5월 24일)을 한달가량 앞둔 20일 부산 부산진구 삼광사에 연등 설치가 한창인 가운데 한 불자가 형형색색의 연등 아래서 합장하고 있다.삼광사는 경내에 7만여개의 연등을 설치한 뒤 불을 밝힐 예정이며, 오는 5월 15일 오후 7시 봉축점등식을 연다.온라인뉴스부