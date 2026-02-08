조계종 명예원로의원 혜승 대종사 입적

이미지 확대 혜승 스님.

조계종 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한불교조계종 명예원로의원인 송암당 혜승 대종사가 지난 7일 입적했다. 91세, 법랍 71년.1936년 충남 대덕에서 태어난 혜승 스님은 한국전쟁 중인 1951년 16세에 논산 개태사로 출가했다. 1956년 해인총림 해인사에서 사미계를, 1971년 남양주 봉선사에서 구족계를 받았다.해인사승가대학 졸업 후 경기 의정부 원각사, 경기 양주 회암사, 조계종 제16교구본사인 경북 의성 고운사 등에서 주지를 역임했다.2007년 조계종 원로의원에 추대됐으며 2008년 해인사에서 종단 최고 법계인 대종사 법계를 받았다.1991년 의정부 불교포교원 정혜사를 건립해 지역 포교 등에 힘썼고, 양주 연화사를 창건한 후엔 2001년 자비를 들여 연화사 경내에 요양원을 열어 형편이 어려운 노인들을 돌보기도 했다.장례는 대한불교조계종 원로회의장으로 치러지며, 분향소는 고운사 화엄템플관에 마련됐다. 영결식은 11일 오전 11시 고운사에서 엄수된다.윤수경 기자