문화 종교 [포토] "으랏차차" 스님들의 모래 위 한판 승부

11일 대구 동구 팔공총림 동화사에서 열린 '제15회 팔공산 산중 전통장터 승시 축제' 승가 씨름 대회에 참가한 스님들이 힘을 겨루고 있다. 2025.10.11연합뉴스

11일 대구 동구 팔공총림 동화사에서 열린 '제15회 팔공산 산중 전통장터 승시 축제' 승가 씨름 대회에 참가한 스님들이 힘을 겨루고 있다. 2025.10.11연합뉴스

11일 대구 동구 팔공총림 동화사에서 열린 '제15회 팔공산 산중 전통장터 승시 축제' 승가 씨름 대회에 참가한 스님들이 힘을 겨루고 있다. 2025.10.11연합뉴스

11일 대구 동구 팔공총림 동화사에서 열린 '제15회 팔공산 산중 전통장터 승시 축제' 승가 씨름 대회에 참가한 스님들이 힘을 겨루고 있다. 2025.10.11연합뉴스

11일 대구 동구 팔공총림 동화사에서 열린 '제15회 팔공산 산중 전통장터 승시 축제' 승가 씨름 대회에 참가한 스님들이 힘을 겨루고 있다. 2025.10.11연합뉴스

11일 대구 동구 팔공총림 동화사에서 열린 '제15회 팔공산 산중 전통장터 승시 축제' 승가 씨름 대회에 참가한 스님들이 힘을 겨루고 있다. 2025.10.11연합뉴스

11일 대구 동구 팔공총림 동화사에서 열린 '제15회 팔공산 산중 전통장터 승시 축제' 승가 씨름 대회에 참가한 스님들이 힘을 겨루고 있다.