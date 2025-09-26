도난 27년 만에 일본서 환지본처…대구 용연사 영산회산도·삼장보살도

이미지 확대 대구 용연사 영산회상도. 조계종 제공.

이미지 확대 대구 용연사 삼장보살도. 조계종 제공.

도난 후 일본으로 유출됐던 불화 2점이 한국으로 돌아왔다. 대한불교조계종은 “1998년 도난당한 대구 용연사 영산회상도와 삼장보살도를 일본 소장자로부터 기증받아 지난달 국내로 반입했다”고 25일 밝혔다. 반환된 불화는 경기 양평의 불교문화유산보존센터로 옮겨졌고, 이 가운데 보존상태가 양호한 영산회상도가 이날 언론에 공개됐다.영산회상도는 석가모니가 영축산에서 설법하는 장면을 그린 불화다. 용연사 영산회상도는 설잠 스님이 1731년에 그린 것이다. 불화 시주자 중 한 명은 영조의 장남 효장세자의 부인인 빈궁 조씨(1716∼1751)로 밝혀졌다. 조계종은 “용연사 영산회상도는 그가 사찰 불사를 후원한 것이 확인된 유일한 사례”라고 전했다.삼장보살도는 1744년에 수탄 스님 등이 그렸다. 두 불화는 1998년 9월 말∼10월 초 도난당했고, 이 사실을 알게 된 일본의 소장자가 올해 3월 기증 의사를 표명하면서 환수의 길이 열렸다. 그는 불화를 선친에게 물려받았지만 한국 문화유산인 점을 고려해 환지본처(본래 자리로 돌아감)하는 것이 좋겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 조계종은 “두 불화의 가치가 국가 유산급”이라고 평가했다.손원천 선임기자