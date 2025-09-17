작은 심장에 110번째 희망을 심다…구세군·금감원·국민은행 ‘K하트 캠페인’

이미지 확대 구세군 관계자가 17일 경기 부천 세종병원을 찾아 심장 수술 후 회복 중인 캄보디아 환아를 격려하고 있다. 구세군 제공.

구세군 한국군국은 “금융감독원, KB국민은행과 함께 경기 부천 세종병원을 찾아 ‘K하트 캠페인’을 통해 심장병 수술을 받은 캄보디아 아동들의 건강한 회복을 축하했다”고 17일 밝혔다. ‘K하트 캠페인’은 구세군이 진행하는 대표적인 사회사업 중 하나다. 지난 2012년 금융감독원과 KB국민은행이 파트너로 참여한 이후 14년 째 이어오고 있다. 현재까지 저개발국가 심장병 환아 110명이 심장병 의료지원사업을 통해 건강을 되찾았다.올해는 중증 환아를 포함해 총 5명의 아동이 수술과 사후관리를 지원받고 있다. 구세군은 “현재 환아들은 세종병원 의료진의 정밀 검진과 수술을 거쳐 회복 중”이라며 “건강 상태를 최종 확인한 뒤 나들이에 나서 한국문화를 체험하고 출국할 예정”이라고 전했다.구세군은 1995년부터 캄보디아, 키르기스스탄, 몽골 등 의료 환경이 열악한 국가의 심장병 아동에게 수술을 지원해 왔다. 금감원, 국민은행 등이 참여하면서 ‘K하트 캠페인’으로 확대됐다. 올해 지원받은 5명을 포함해 지금까지 1000명의 아동이 건강을 회복했다.한세종 구세군 서기장관은 “14년간 소중한 생명을 살리는 일에 함께한 금융감독원과 KB국민은행에 진심으로 감사드린다”며 “위태로웠던 아이들의 생명이 회복되어 소중한 꿈을 품고, 사회에 기여하는 어른으로 성장할 수 있도록 여러분들의 마음을 담아 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.손원천 선임기자