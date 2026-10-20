안경다리북스, ‘뚝딱 바로 써먹는 프리미어’ 출간… 영상편집 기초부터 AI 기능까지

세줄 요약 안경다리북스, 프리미어 입문서 출간

컷 편집부터 AI 기능까지 실습 구성

120여 개 파일·부록 PDF 제공

이미지 확대 (사진=안경다리북스 제공)

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코리아교육그룹의 출판 브랜드 안경다리북스가 기초 영상 편집부터 최신 인공지능(AI) 기능 활용법까지 다룬 실전 입문서 ‘뚝딱 바로 써먹는 프리미어: 영상 편집 기초와 AI 기능을 모두 담은 실전 입문서’를 출간했다.안경다리북스 ‘뚝딱’ 시리즈의 네 번째 도서로, 어도비 프리미어 프로(Adobe Premiere Pro)를 처음 접하는 입문자도 컷 편집부터 최종 출력까지 영상 한 편을 스스로 완성할 수 있도록 실무 중심으로 구성한 것이 특징이다.이번 신간은 유튜브와 쇼츠, 릴스 등 숏폼·롱폼 영상 제작 수요가 급증하는 가운데, 개별 편집 기능은 배웠으나 한 편의 완결된 영상을 만드는 데 어려움을 겪는 초보자들의 학습 장벽을 낮추기 위해 기획됐다.집필을 맡은 김수진 저자는 누적 구독자 1080만 명 규모의 유튜브 채널을 제작·운영해 온 현업 영상 PD다. 구독자 660만 명을 보유한 글로벌 채널의 메인 PD로 활동하며 기획·촬영·편집·채널 운영 전반의 실무 경험을 쌓았으며, 2017년부터 기업·기관·학교 120여 곳에서 7000명 이상의 수강생을 대상으로 영상 편집을 강의해 왔다. 현재 국립대학교에서 ‘유튜브 콘텐츠 크리에이션’ 정규 강의를 진행하는 동시에 콘텐츠 제작사를 운영하며 생성형 AI를 접목한 영상 제작 기법을 연구하고 있다.도서는 하루 한 과목씩 총 16일 만에 전 과정을 마칠 수 있도록 16개 섹션으로 구성됐다. 프리미어 기초와 컷 편집을 시작으로 ▲편집 도구 활용 ▲전환 효과 ▲모션 및 화면 조정 ▲키프레임 애니메이션 ▲영상 속도 제어 ▲문자와 속성 ▲대본 및 캡션 ▲마스크 편집 ▲비디오 효과 ▲화면 합성 ▲색상 보정 및 컬러 그레이딩 ▲오디오 편집 ▲내보내기까지 영상 제작의 전 과정을 단계별로 다룬다. 각 섹션은 개념을 익히는 ‘이론’과 직접 결과물을 만들어 보는 ‘실습’으로 나뉘어 독학하는 입문자나 직장인도 실무에 즉시 적용할 수 있도록 돕는다.특히 최신 버전인 ‘프리미어 2026’의 AI 편집 기능을 실습 형태로 수록해 활용도를 높였다. 단순 기능 소개에 그치지 않고 ▲생성형 확장 ▲자동 리프레임 ▲자동 캡션 ▲오브젝트 마스크 ▲오디오 리믹스 등 실제 편집 시간을 단축해 주는 주요 AI 도구를 직접 다뤄볼 수 있도록 설계했다.학습 자료도 함께 제공한다. 120여 개의 프로젝트 파일과 영상·이미지·음악 소스를 제공해, 별도의 자료를 준비하지 않고도 바로 실습을 시작할 수 있다. 최신 프리미어 2026 버전뿐 아니라 2025 버전용 예제 파일도 마련해, 구버전을 사용하는 독자도 바로 학습을 이어갈 수 있도록 했다. 필수 단축키와 추천 사이트, 문제 해결 Q＆A를 정리한 부록 PDF도 제공해, 학습 중 막히는 부분을 확인하고 필요한 내용을 다시 찾아볼 수 있다.저자는 영상 편집의 기본기를 강조한다. AI 기술이 영상 제작 과정의 일부를 자동화하더라도, 편집의 원리와 흐름을 이해하고 결과물을 끝까지 완성하는 경험이 중요하다는 설명이다.저자 김수진은 “AI가 많은 것을 대신해 주는 시대지만, 기본기가 단단한 사람이 결국 더 멀리 간다”며 “부족해 보여도 끝까지 완성해 ‘내보내기’를 눌러 본 경험 하나가, 완성하지 못한 열 개의 아이디어보다 더 크게 성장하는 계기가 될 수 있다”고 전했다.안경다리북스 관계자는 “뚝딱 바로 써먹는 프리미어’는 유튜브 채널을 운영하려는 예비 크리에이터부터 쇼츠·릴스 등 SNS 영상을 직접 제작하려는 이용자, 업무에 필요한 영상 편집 기술을 익히려는 직장인까지 폭넓게 활용할 수 있는 입문서”라며, “프리미어를 처음 사용하는 입문자는 물론, 컷 편집 이후 자막과 효과, 색 보정 등에서 어려움을 겪는 사용자도 실습을 통해 편집 과정을 익힐 수 있도록 구성했다”고 설명했다.양승현 리포터