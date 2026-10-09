한글날 100주년…한글의 아름다움과 쓸모를 생각하다

세줄 요약 한글날 100주년 기념 책 ‘한글’ 출간

10명 한글 사용자의 경험과 시선 수록

한글의 아름다움과 쓸모를 함께 조명

이미지 확대 민음사 ‘한글’

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민음사가 9일 한글날 제정 100주년을 기념하는 책 ‘한글’을 출간했다.싱어송라이터 영케이, 작사가 김이나, 시인 배시은, 한문학자 안대회, 활자체 디자이너 임혜은, 데이터 개발자 김재은, 한국어 선생님 최수근, 그래픽 디자이너 김은지, 한글학자 최경봉, 작가 김이향 등 10명의 한글 사용자가 ‘당신에게 한글의 아름다움은 어떤 모습인가요?’라는 질문에 답한 글들을 담았다.민음사의 인문잡지 ‘한편’과 네이버 ‘한글한글아름답게 캠페인’이 협업한 책이다.영케이는 “한 명의 음악인으로서, 한 명의 작사가로서 기쁠 때도, 지칠 때도, 누군가를 사랑할 때도 나는 그 마음을 한글로 적었고, 그렇게 적힌 글자들은 음악을 만나 내 곁을 떠나 다른 누군가의 삶으로 흘러갔다”고 말한다. 김이나는 “한글은 노래가 되어도, 글이 되어도 아름답다”고 했다. 한글학자 최경봉의 말은 한글날인 오늘(9일) 깊이 되새겨볼 만하다.“한글의 쓸모를 생각하는 건 한글에 대한 생각의 지평을 넓히는 계기가 된다. 공기의 쓸모를 생각하는 사람이 생태에 대한 관심으로 혹은 기후변화에의 위기의식으로 이어지듯이, 한글의 쓸모에 대한 생각은 한글과 연관된 모든 것에 대한 관심으로 이어진다.”(최경봉)오경진 기자