놀런 ‘오디세이’ 열풍에 서점가도 들썩인다

세줄 요약 놀런 영화 ‘오디세이’ 흥행, 고전 판매 급증

‘오디세이아’ 5위, ‘오뒷세이아’ 15위 상승

그리스·로마 신화와 인문서 관심 확산

이미지 확대 영화 ‘오디세이’ 스틸컷. 유니버설 픽쳐스 제공

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크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오디세이’ 개봉 이후 서점가도 들썩이고 있다. 원작 호메로스 서사시 ‘오디세이’ 도서 판매가 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다.교보문고가 21일 발표한 8월 셋째 주 베스트셀러 순위를 보면 현대지성에서 출간한 호메로스 ‘오디세이아’ 고대 그리스어 완역본이 3계단 상승해 종합 5위를 차지했다.을유문화사에서 새 번역으로 나온 서울대 김헌 교수의 ‘오뒷세이아’ 완역본도 51계단이나 뛰어올라 종합 15위에 올랐다. 을유문화사판 ‘오뒷세이아’는 국내 손꼽히는 서양고전학자인 김 교수가 번역에 착수한 지 20여 년 만에 펴낸 것이다. 원전에 충실한 번역어 선택과 함께 고대 그리스 서사시가 갖는 운율을 한국어로 최대한 정확히 옮긴 번역본으로 평가된다.호메로스 원전뿐만 아니라 인문·역사 분야에서도 ‘오디세이’ 관련 도서가 상승세를 나타냈으며, 아울러 그리스·로마 신화 전반으로 관심이 확산하고 있다고 교보문고는 분석했다.로마 철학자 세네카의 글을 모은 ‘세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게’가 2주 연속 종합 1위를 차지했고 역주행 열풍을 일으키고 있는 유래혁 작가의 ‘수족관’과 최근 타계한 일본 작가 히가시노 게이고의 ‘투명한 나선’ 등이 상위권을 유지했다.○교보문고 8월 3주 차 베스트셀러 순위(8월 12일∼18일 판매 기준)1. 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게(세네카·논픽션)2. 수족관(유래혁·포스터샵)3. 투명한 나선(히가시노 게이고·북다)4. 싯다르타(헤르만 헤세·민음사)5. 오디세이아(호메로스·현대지성)6. 니체의 초월자(프리드리히 니체·히읏)7. 살 것인가, 팔 것인가, 버틸 것인가(목대균·서삼독)8. 모순(양귀자·쓰다)9. 마음의 어휘력(조아란·페이지2북스)10. 흔한남매 이무기 4(흔한남매·미래엔아이세움)오경진 기자