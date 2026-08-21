[훔치고 싶은 문장]

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수정 2026-08-21 00:07
입력 2026-08-21 00:07
세줄 요약
  • 캐밀과 오브리의 신분 교환 공모 전개
  • 남편 시신 발견으로 무너진 완벽한 계획
  • 네 용의자의 알리바이 입증 경쟁과 반전
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알리바이의 해부학
알리바이의 해부학


알리바이의 해부학(애슐리 엘스턴 지음, 엄일녀 옮김, 문학동네)

“…제가 작년에 크리스마스 선물로 주려고 특별히 주문 제작한 칼이에요.…” 이 사연에 대중은 아주 환장을 할 거다. 이야기가 얼마나 빨리 와전되어 캐밀이 남편을 위해 맞춤 제작한 무기로 남편을 죽였다고 떠들어댈지 아주 눈에 선하다.

정오부터 자정까지 열두 시간, 캐밀과 오브리가 서로의 삶을 바꿨다. ﻿신분을 바꿔 움직인 다음날, 캐밀의 남편이 시신으로 발견되면서 두 사람의 공모는 무너졌다. 오브리와 캐밀, 동업자를 잃은 행크, 10년 전의 벤. 자신들의 알리바이를 입증하려는 네 명의 유력한 용의자를 통해 작가는 ﻿‘완벽한 결말’을 향해 간다. 432쪽, 1만 8000원.

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엄마는 슈퍼맘
엄마는 슈퍼맘


엄마는 슈퍼맘(조아나 칼데이라 지음, 마리아 비디갈 그림, 조연혜 옮김, 별글)

엄마는 책 읽기 가장 좋은 때, 숨바꼭질하기 적당한 때, 앨리스가 지루해하며 신나는 놀이를 기다리는 순간까지 모두 알았어요. 어쩌면 엄마에게도 슈퍼 파워가 있는지 몰라요!

앨리스와 옆집 호아킴은 단짝이다. 앨리스는 하늘을 날고 쇠를 구부리는 슈퍼 히어로인 호아킴의 엄마가 늘 부러웠다. 뽀글뽀글한 파마머리에 안경을 쓴 우리 엄마는 어쩐지 초라해 보인다. ﻿무더운 오후의 아이스크림, 오븐으로 만드는 쿠키, 신나는 간지럼 괴물을 하나씩 되짚던 앨리스는 문득 알아차린다. 엄마의 초능력은 평범한 하루를 즐거움으로 바꾸는 데 있었다. ﻿32쪽, 1만 6800원.

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공백이라 하기에는
공백이라 하기에는


공백이라 하기에는(황혜경 지음, 문학과지성사)

독이, 오른, 욕망이, 마음을, 지나고, 몸을, 지나서,/ 둘의, 손등에서, 흘러내린다,/ 녹아내리는, 꿀처럼,// 하루가, 재미있다,

시인 황혜경의 네 번째 시집. 전작 ‘겨를의 미들’ 이후 4년 만에 펴낸 신작이다. 아련하면서도 깊이﻿ 있는 시어들이 ﻿고독의 무게를 견디며 반짝이고 있다. 작품마다 두드러지는 건 바로 ‘쉼표’의 의도적인 남발이다. 쉼표는 단순한 문장부호가 아니다. 언어와 언어 사이에 숨이 끼어드는 공간이 된다. 그리고 그 숨은 문장과 시의 의미를 새로운 세계로 이끈다. 180쪽, 1만 3000원.
2026-08-21 15면
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