[베스트셀러]인문서 ‘세네카...’, 소설 ‘수족관’ 제치고 1위

세줄 요약 세네카 인문서, 종합 1위로 급상승

수족관 2위, 소설 상위권 강세 지속

오디세이아 완역본, 영화 흥행에 급등

이미지 확대 ‘세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게 ’ 표지. 논픽션 제공

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인문서 ‘세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게’가 소설 ‘수족관’을 제치고 종합 베스트셀러 1위에 올랐다.교보문고가 14일 발표한 8월 둘째 주 베스트셀러 순위에 따르면 ‘세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게’가 전주보다 4계단 상승하며 종합 1위를 차지했다. 로마 제정기의 스토아 철학자 세네카의 철학 에세이 ‘대화편’ 다섯 편에서 핵심 사유를 선별해 55편의 짧은 글로 재구성한 책이다. 특히 100만 명의 구독자를 보유한 유튜버 ‘하와이 대저택’이 편역해 눈길을 끌었다.유래혁의 소설 ‘수족관’은 2위로 밀렸다. 지난달 세상을 떠난 일본 추리소설의 거장 히가시노 게이고의 ‘투명한 나선’이 3위, 헤르만 헤세의 ‘싯다르타’ 4위, 양귀자의 ‘모순’이 6위를 차지하면서 소설이 강세를 끄는 모습을 보였다.지난 5일 개봉한 크리스토퍼 놀런 감독의 신작 영화 ‘오디세이’의 흥행이 관련 도서에 대한 관심으로 이어졌다. 호메로스의 장편 서사시 ‘오디세이아’ 고대 그리스어 완역본이 전주보다 30계단 급상승해 8위로 껑충 뛰었다. 을유문화사와 도서출판 숲에서 ‘오뒷세이아’라는 제목으로 각각 출간된 원전 완역본이 인문 분야 10, 12위에 차례로 진입했다.역사 분야에서는 ‘하룻밤에 읽는 오디세이아’, ‘한 권으로 읽는 오디세이아’ 등 쉽고 빠르게 핵심을 파악할 수 있는 도서들이 독자들의 관심을 끌었다. 다음은 교보문고 8월 2주 차 베스트셀러 순위(8월 5일∼11일 판매 기준).1. 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게(논픽션)2. 수족관(포스터샵)3. 투명한 나선(북다)4. 싯다르타(민음사)5. 니체의 초월자(히읏)6. 모순(쓰다)7. 코스모스(사이언스북스)8. 오디세이아(현대지성)9. 나의 첫 번째 부동산 교과서(서삼독)10. 흔한남매 이무기 4(미래엔아이세움)김기중 기자