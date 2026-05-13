김태헌 출협회장 “책, AI 데이터학습의 기반… 출판업 화합 힘쓸 것”

13일 출판문화협회장 기자간담회 개최

“실사구시 태도로 사회적 가치 실현”

“서울국제도서전, 아시아 출판 허브 돼야”

이미지 확대 김태헌 대한출판문화협회 회장이 13일 서울 종로구에서 기자간담회를 열고 향후 협회 운영 방향에 대해 설명하고 있다. 대한출판문화협회 제공

세줄 요약 AI 시대 책의 데이터 가치 강조

출판계 소통 확대와 화합 추진

도서전·쿠팡 협력 상생 방향 제시

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임기 3개월 차에 돌입한 김태헌 대한출판문화협회(출협) 신임 회장이 인공지능(AI) 시대 출판업 방향성의 정립을 강조하며 출판계의 통합과 화합에 힘쓰겠다고 밝혔다.김 회장은 13일 서울 종로구에서 기자간담회를 열고 “출판계 내부에는 다양한 분야의 다양한 목소리가 있다”며 “서로 다른 목소리를 듣고 한목소리를 낼 수 있도록 의사소통을 활성화할 것”이라고 말했다.이번 간담회는 급변하는 미디어 환경 속 한국 출판계의 청사진과 출협 운영 계획을 전달하기 위해 김 회장이 기획했다. 그는 이 자리에서 “출판의 사회적 가치 실현을 위해 실사구시의 태도로 출협을 운영하겠다”고 강조했다.김 회장은 AI 시대 출판업계의 대응 전략을 언급했다. 그는 “AI 시대에 책은 학습 데이터로서 아주 중요한 기반”이라며 “책이 학습 데이터로 유통되고, 저작권 보호가 이뤄지고, 정당한 대가를 받는 시스템을 마련하겠다”고 밝혔다. AI가 독자가 되는 새로운 시장 출현에 대비해 디지털 플랫폼 구축 등 방안도 제시했다.다음 달 24~28일 서울 강남구 코엑스에서 출협 공동 주최로 열리는 서울국제도서전과 관련해서는 “신청한 모든 출판사가 참여할 수 있는 공간을 확보했다”며 “중요한 것은 도서전이 출판 산업의 저작권 수출과 산업을 이끌어가고, 아시아 출판 허브가 되는 것”이라고 말했다. 행사 운영 문제에 대해서는 공공성과 사업성을 동시에 확보할 수 있는 지배 구조를 고민하고, 여러 이해관계자와의 합의를 통해 해법을 찾겠다는 입장이다.지난해 쿠팡과 맺은 업무협약(MOU)에 대해서는 “출판계와 쿠팡이 서로 협력하고 상생하자는 취지로 한 것”이라며 “앞으로의 내용이 그런 방향으로 채워질 수 있도록 쿠팡과 협의·협조하겠다”고 밝혔다.한빛미디어 대표인 김 회장은 지난 2월 출협 정기총회에서 투표에 참여한 351개 회원사로부터 187표를 얻어 양태회 비상교육 대표이사를 누르고 제52대 출협 회장에 당선됐다. 회장 임기는 3년이다.유용하 기자·정회하 수습기자