9286일 만에 마침내 끝난 여행…문지혁 ‘나이트 트레인’

이미지 확대 소설가 문지혁. 현대문학 제공

이미지 확대 ‘나이트 트레인’

“이것은 여행에 관한 기록이다.하지만 인생에 여행 아닌 것이 존재할 수 있나?”(11쪽)25년 전 시작돼 9286일간 지속된 여행은 아내와 함께하는 일상으로 마침내 마침표를 찍는다.(류수연 문학평론가) 2010년 단편소설 ‘체이서’를 발표하며 등단한 소설가 문지혁의 신작 ‘나이트 트레인’(현대문학)이 출간됐다. 1999년 유럽으로 3주간 배낭여행을 떠났던 20대 청년과 그 20대 청년이 유럽 여행 중 썼던 소설 속 이야기, 그리고 2024년 자신의 20대를 되돌아보는 40대가 등장하는 세 겹의 층위를 가진 액자소설이다.아버지가 보낸 택배 상자가 도착하며 소설이 시작된다. 빛바랜 군복, CD플레이어, 대학 교재, 시집 그리고 녹슨 은반지. 이런 것을 보며 ‘나’는 지난 세기의 여러 일을 하나씩 떠올린다. 은반지는 고등학교 때 만나 잠시 사귀었던 O가 준 작별선물이다.‘비포 선라이즈’, 유레일패스, 야간열차로 대표되는 세기말 감성을 담아내는 소설은 미숙한 젊음, 실패한 여행을 통해 성장하는 이야기를 담고 있다. 젊은 날 사랑을 해봤던 이라면, 여행을 떠나봤던 이라면 누구나 공감할 수 있으리라.‘현대문학 핀 시리즈’에서 내놓는 57번째 작품이다. 2025년 1월호 ‘현대문학’에 발표한 소설을 퇴고해 내놓은 것이다. ‘나이트 트레인’부터는 기존 6권과 4권 단위로 한 명의 표지 작가의 작품으로 묶이던 방식에서 벗어나 한 권 한 권이 한국문학의 대표성을 갖는 것으로 새롭게 큐레이션하겠다는 게 현대문학의 계획이다.“나는 동그란 가로등 불빛을 벗어나 그림자 속으로 멀어지는 E, 아니 은혜의 뒷모습을 지켜보다가 뒤돌아 한 번 더 수거장으로 향한다.반지를 버리고, 이 여행을 끝내기 위해.”(190~191쪽)오경진 기자