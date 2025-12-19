너와 나… 우리의 관계, 뇌 과학으로 풀어내다

뇌는 왜 친구를 원하는가

벤 라인 지음/고현석 옮김

더퀘스트/376쪽/2만 2000원

미국 스탠퍼드대 신경과학자인 벤 라인 박사는 밤 외출을 ‘일종의 현장조사’라고 말한다.식당이나 바에서 대화하는 커플, 큰 동작으로 웃으며 교류하는 사회 초년생들, 바텐더를 바라보는 여성에게 적극적으로 말을 거는 남성이나 홀로 술잔을 기울이는 남성 등 다양한 사람들을 관찰하면서 생물학적 차이가 어떻게 드러나는지 감지하는 최적의 장소다.라인 박사가 집중하는 건 이들의 상호작용이다. 상호작용은 “존재를 구성하는 근본 요소”로 “단순한 유희가 아닌 생존을 위한 필수 조건”이다.“사람들과 관계를 맺는 것이 얼마나 중요한지, 일상의 교류가 얼마나 소중한 것인지 깨닫게 되길 바란다”며 이 책을 썼다.혼밥, 혼술, 혼코노(혼자 가는 코인노래방) 등 사회는 혼자 살 수 있는 환경을 만들고 있지만 인간은 오랫동안 서로에게 의존하고 집단을 구성해 살아남았다. 뇌 역시 ‘사회적 종’으로서 설계되고 진화해왔기 때문에 관계는 선택이 아니라 생존의 조건이다.뇌도 ‘연결’을 섭취해야 한다. 상대와 눈을 맞추고 접촉을 할 때 뇌에서 나오는 옥시토신, 세로토닌, 도파민은 뇌 건강과 인지 기능을 높이는 ‘천연 영양제’다. 영양제가 부족한 관계의 단절과 고립 상태는 노화를 가속시키고 건강에 위협이 된다.사회적 연결이라는 자극이 끊긴 뇌는 생존 위협을 인식하고 스트레스 호르몬인 코르티솔을 분비한다. 또 시냅스가 위축되고 기억 중추인 해마가 쪼그라드는 현상도 관찰된다. ‘외로운 뇌’는 치매 위험을 2배 높이는 결과로도 이어진다.뇌과학 관점에서 관계의 필요성을 설명한 저자는 책의 많은 부분을 할애해 연결을 유지하는 방법을 전한다. 예컨대 내향형 인간과 외향형 인간은 뇌 역시 모양과 작동 방식이 다르기 때문에 사회적 연결 방법에도 차이가 있다.또 외향적이라고 모든 상호작용에서 즐거움을 얻는 것도 아니다. 저자는 상호작용을 기록한 ‘소셜 저널링’을 제안하면서 긍정적인 관계를 패턴을 찾고 관계의 질을 높이라고 조언한다.과학적 지식으로 시작한 책은 적절한 사회적 관계를 만드는 자기계발서로도 의미가 있다.최여경 선임기자