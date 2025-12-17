패션 전문기자의 취재기 “K 패션 이렇게 탄생했다”

이미지 확대 패션은 이렇게 재미있다 (예술과마을)

35년 동안 패션업계 현장을 지켜본 기자가 패션의 모든 것을 알려주는 책을 내 눈길을 끈다.‘패션은 이렇게 재미있다’(예술과마을)은 1990년 한국섬유신문사에 입사해 부사장까지 오른 패션 저널리스트 이영희가 한국 패션산업의 격을 높이고 방향을 잡아 온 디자이너들의 삶과 열정을 조명한 책이다. 특히 빠르게 변하는 유행이 아닌, 시대를 관통하는 디자이너들의 삶과 철학에 집중함으로써 한국 패션이 어떻게 세계적 위상을 갖게 됐는지, 그 뿌리와 근원을 이해하는 데 도움을 준다.노라노, 앙드레 김, 이상봉, 박윤수, 이신우, 장광효, 최복호, 박춘무 등 한국 패션의 미학적 원형을 창조한 1세대 거장들과의 인터뷰와 취재 기록을 바탕으로 이야기를 풀어내고 있다. 한다. 단순한 인물 소개, 성공담뿐만 아니라 고뇌와 좌절, 열정을 오롯이 엿볼 수 있다.