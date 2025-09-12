경청•공감… 현대 사회를 관통하는 ‘족장형 리더십’

나는 내 상사가 대장이면 좋겠다/데니스 뇌르마르크·크리스티안 그뢰스 지음/손화수 옮김/자음과모음/356쪽/2만 2000원

누구나 한 번쯤 상사 때문에 회사를 그만두고 싶었던 경험이 있을 것이다. 하지만 조직에는 반드시 리더가 필요하다. 리더가 없으면 조직의 방향성이 분산되고 공동체를 이룬 이유와 목표를 향해 나아갈 수 없기 때문이다. 이상적인 조직을 만들기 위해서는 리더가 자신이 조직에서 해야 할 일을 제대로 알고 권력을 적절하게 사용하며 공동체 구성원들을 존중해야 한다. 그런데 오늘날 전 세계에서 권위주의적인 지도자들이 부상하면서 리더십의 위기에 봉착했다.인류학자인 저자들은 “위기 상황에서는 종종 독단적으로 행동하는 강경한 리더들이 선택되곤 하지만 동서양을 막론하고 이들은 장기적인 성과를 거의 내지 못한다”고 지적한다. 흔히 가지고 있는 편견과 달리 부드럽고 감성적인 리더가 지배적이고 카리스마 있는 리더보다 결코 덜 유능하지 않고, 오히려 혁신적 사고로 활기를 띠는 조직을 만들어 내는 데 꼭 필요한 존재라는 것이다. 책은 리더의 이상적인 모습을 원시공동체를 평등하고 자유롭게 이끌었던 족장에게서 찾았다. 저자들은 겸손을 바탕으로 공동체에 헌신하고 스스로 공동체의 질서를 따름으로써 진정한 권위를 찾는 리더의 권력 운영 방식을 ‘족장형 리더십’이라고 명명한다.책에는 현대 사회에서 족장형 리더십을 가진 리더가 이끄는 공동체의 사례가 등장한다. 조직 구성원의 심리상담사 역할을 기꺼이 맡는 리더, 회사를 돌아다니며 도움의 손길을 내미는 데 시간을 아낌없이 쓰는 리더 등이 대표적이다. 이들과 함께하는 구성원들의 이야기는 현대 조직에서도 인류학적으로 완성된 리더십의 원칙이 실천될 수 있다는 것을 보여 준다.책은 조직에 족장형 리더십을 뿌리내리게 하려면 어떤 문화적 변화가 필요하고 족장형 리더가 되려면 어떤 행동을 취하고 어떤 자질을 길러야 하는지 등 족장형 리더십을 공동체에 심는 실질적인 방법도 소개한다. 저자들은 ﻿ “경청과 공감을 하고 사람들의 다양한 요구에 주의를 기울이며 조직의 모든 것을 하나로 묶어 주는 사람이야말로 ‘진짜 리더’”라고 강조한다.이은주 기자