붙잡는 힘 말고, 놓아 주는 용기… 묘장 스님이 전하는 ‘인연’

‘인연 아닌 사람은 있어도…’ 발간

이미지 확대

2025-08-29 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“옷깃만 스쳐도 인연”이라 했다. 불교에서 자주 쓰는 표현이다. ‘라떼’ 세대에게는 ‘작업 용어’로 더 친숙할 테다. 마음에 드는 여자와 괜스레 부딪힌 뒤 “옷깃만 스쳐도 인연이라는데, 우리 차 한잔…”으로 이끄는 뻔한 책략 말이다. 여하튼.불교에서 설하는 인연이란 쉽게 설명하기 어려운 묵직한 단어다. 억겁의 시공간을 지나 지금 이곳에서 너와 내가 함께한다는 게 그 자체로 경이로움이라서다. 하지만 요즘 사람들은 관계를 버겁게 여긴다. 남과 깊이 엮이지 않는 게 쉽고 편하게 사는 지름길이라고 믿기 때문일 터다. 그건 왜 그런가. ‘인연 아닌 사람은 있어도 인연 없는 사람은 없다’는 이런 의문에 답하는 책이다.지은이가 먼저 눈길을 끈다. ‘(불교의) 근본 있는 힙’을 주장하는 묘장 스님이다. 부처의 가르침을 보다 젊은 감각으로 전하자는 게 주장의 핵심이다. 청춘남녀의 만남 템플스테이 ‘나는 절로’, ‘청년밥心(심)’ 등을 거푸 히트시킨 덕에 불교가 힙해졌고, 덩달아 스님 자신도 힙한 인물이 됐다.책에는 ‘나는 절로’의 탄생 과정, 불교의 사랑 이야기, 일상의 지혜 등이 담겼다. 이를 하나로 엮는 키워드는 ‘인연’이다. 사람 대하기가 힘들어지고 관계 맺음이 불행처럼 느껴지는 이유는 욕망과 욕심이 깃들어 있기 때문이다. 묘장 스님은 “사랑의 반대는 미움이 아닌 통제”라며 “가족, 친구, 연인이라는 이름으로 내 방식에 맞추려고 하는 순간 관계는 지옥이 된다”고 했다. 묘장 스님은 아울러 “인연은 붙잡는 힘이 아니라 놓아 주는 용기로 숨을 쉰다”고 덧붙였다.손원천 선임기자