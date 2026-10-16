공무원 헌터에서 소드마스터까지…가을을 수놓는 판타지 웹툰

세줄 요약 판타지 웹툰 4종, 카카오페이지 순차 공개

회귀·로맨스·소드마스터 등 원작 인기 주목

공개 직후 조회수 1위·흥행 성과 확인

이미지 확대 카카오엔터 제공

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카카오엔터테인먼트가 카카오페이지에서 이달 공개하는 신작 웹툰 4종을 소개했다. 인기 웹소설을 원작으로 한 판타지 장르다.지난 9일 공개된 ‘미친 빌런이 정신을 되찾음’은 최악의 빌런이 20대로 회귀해 다른 빌런을 잡는 공무원 헌터로 살아가는 현대판타지다. 2002년 데뷔한 김현우 작가의 425화 분량 웹소설이 원작으로, 공개 당일 카카오페이지 웹툰·웹소설 전체 조회수 1위에 올랐다.3일 공개된 로맨스 판타지 ‘다시 쓰는 결혼 계약서’도 공개 당일 조회수 1위를 기록했다. 황제가 된 남편과 이혼을 예상하는 아내가 결혼 계약서를 다시 쓰며 서로의 진심을 확인하는 이야기로, 백설홍 작가가 원작을 썼다.1일 공개된 ‘나 혼자 소드마스터’는 천 년을 살아온 소드마스터가 세상을 위협하는 성좌들에 맞서는 판타지다. 무영자 작가의 1113화 분량 원작은 누적 조회수 약 4710만회를 기록했고, 웹툰은 공개 2주 만에 151만회를 넘어섰다.오는 24일에는 소설 속 인물에 빙의한 주인공이 이혼을 목표로 야수 대공과 결혼하는 이야기 ‘야수의 전부인이 되겠습니다’가 공개된다.오경진 기자