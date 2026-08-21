빅뱅, 20주년 월드투어 고양서 포문…신곡 ‘BiiiG’ 첫 무대

신곡 공개 직후 아이튠즈 누적 24개 지역 1위

‘2025 슈퍼볼 하프타임쇼’ 마이크 카슨 연출

이미지 확대 그룹 빅뱅. 왼쪽부터 멤버 대성·태양·지드래곤. YG엔터테인먼트 제공

세줄 요약 데뷔 20주년 월드투어 고양서 개막

신곡 ‘BiiiG’ 첫 무대와 라이브 연주

19개 도시 33회 공연 일정 발표

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그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 기념하는 월드투어의 닻을 올린다. 신곡의 가사 ‘Fan zone ‘뱅봉’ 빛날 희(熙)’가 현실이 된다.YG엔터테인먼트는 빅뱅이 21일부터 오는 23일까지 사흘간 경기 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 ‘XX : COSMOS(코스모스)’를 연다고 이날 밝혔다. 이번 공연은 빅뱅의 데뷔 20주년을 기념하는 월드투어의 첫 무대다. 멤버들은 세트리스트와 무대 디자인, 전체 연출 등 공연 제작 전반에 참여했다.지난 19일 발표한 디지털 싱글 ‘BiiiG(빅)’의 무대도 처음 선보인다. 2022년 4월 ‘봄여름가을겨울(Still Life)’ 이후 약 4년 4개월 만에 그룹의 이름으로 낸 신곡이다. 지난 19일 공개 직후 국내 주요 음원 차트와 아이튠즈 송 차트 누적 24개 지역에서 1위를 기록했다. 특히 멜론에서는 올해 발표곡 가운데 발매 직후 1시간 최다 이용자 수를 기록하며 톱100 1위로 직행했고, 일간 차트 정상에도 올랐다.공연에는 팝스타 어셔, 포스트 말론 등과 작업해 온 와우 존스를 중심으로 밴드 세션이 합류해 전곡 라이브 연주를 들려준다. 지난해 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼 LIX 하프타임 쇼에서 래퍼 켄드릭 라마와 함께 공동 크리에이티브 디렉터와 공동 프로덕션 디자이너로 참여한 마이크 카슨도 힘을 보탰다.‘무대 디자인의 거장’으로 꼽히는 영국 디자이너 에스 데블린도 참여했다. 그는 2012 런던올림픽 폐막식 무대 디자인을 맡았고, 비욘세·빌리 아일리시·위켄드 등 최정상 팝스타들의 대형 공연 무대를 설계해 왔다.빅뱅은 고양 공연을 시작으로 북미·유럽·오세아니아·아시아 등 19개 도시에서 총 33회 공연을 이어간다. 추가 공연 지역은 향후 순차적으로 공개된다.김임훈 기자