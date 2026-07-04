배우 오윤아, 이혼 11년 만에 ‘재혼’ 발표…“예비신랑은 일반인”

세줄 요약 이혼 11년 만에 비연예인과 재혼 발표

최근 혼인신고 완료, 현재 동거 중

아들 배려한 남편에 감사 전함

이미지 확대 브루노제이 기획에 참여한 배우 오윤아. KT알파 제공

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배우 오윤아가 재혼했다.뉴스1에 따르면 오윤아 소속사 와이에이엔터테인먼트 관계자는 지난 3일 “(오윤아가) 최근 혼인신고를 하고 현재는 (남편과) 함께 살고 있다”라며 “결혼식 일정 등 구체적인 계획은 미정이다”라고 밝혔다. 남편에 대해서는 비연예인이라고 조심스럽게 답했다.오윤아는 같은 날 자신의 유튜브 채널을 통해 재혼 소식을 전했다. 아들 민 군을 키우고 있는 그는 “내가 너무 오랜 시간 아이를 혼자 키우고 또 우선순위였다 보니 그런 걸로 부담을 주고 싶지 않았다. 평생 그렇게 살아야겠다고 했는데 정말 좋은 분을 만나 결혼을 결정하게 됐다”라고 말했다.그는 남편이 비연예인이라면서 “남편도 아이를 편안하게 받아들이고 본인이 할 수 있는 선에서 잘 받아줘서 자연스럽게 (결혼이) 이뤄지게 됐다. 많이 배려해 줬다”라고 설명했다.1980년 11월생인 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼해 슬하에 아들 민 군을 뒀다. 그러나 2015년 이혼한 뒤 여러 방송 프로그램과 유튜브 콘텐츠를 통해 발달장애가 있는 아들을 키우는 일상을 공개해 왔다.문경근 기자