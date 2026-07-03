KPOP 프라임 아시아 투어 대만 상륙

세줄 요약 대만 린커우 아레나 개최 발표

7월 10일 KHAM 선예매 시작

1세대~5세대 총망라 옴니버스

이미지 확대 2026 KPOP PRIME - TAIWAN 포스터

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올해 하반기 아시아 K-POP 팬덤을 뜨겁게 달굴 최상급 옴니버스 콘서트 시리즈가 동아시아 전역 프레스 릴리즈를 통해 [2026 KPOP PRIME - TAIWAN] 시즌의 개최를 공식 발표했다.이번 대만 공연은 오는 10월 4일 대만 린커우 아레나(NTSU ARENA)에서 개최되며 티켓 예매는 7월 10일부터 주최사 KHAM의 티켓팅 사이트에서 한정적 선예매를 시작으로 그 막을 올릴 예정이다.‘KPOP PRIME ASIA TOUR’는 한국의 제작사 스카프로덕션(SKA PRODUCTIONS INC.)과 대만의 상장사 현지 프로모터 콴홍 예술(寬宏藝術, KHAM)이 공동으로 저작권을 보유한 시즌형 대형 옴니버스 콘서트 브랜드다.아시아 전역에서 레전드로 대우받는 1세대 K-POP 아이돌부터 최근 글로벌 인기를 구가하는 5세대 아이돌 그룹까지 총망라하는 무대를 선보일 예정으로 런칭 전부터 아시아 팬덤의 큰 기대와 관심을 한 몸에 받아왔다. 본 투어는 매년 대만 개최를 시작으로 아시아 전역으로 회차를 점차 확장해 나갈 계획이다.공동 주최사인 한국의 스카프로덕션은 이번 투어 런칭을 두고 K-POP 수출 분야의 또 다른 쾌거라고 평가했다.스카프로덕션 측은 “국내에 보유하고 있는 IP 뮤직페스티벌인 ‘스카 페스티벌’, ‘THE MAIN VOCALS’, ‘7록프라임’의 해외 판권 수출에 이어 대만 콴홍 예술 그룹과 함께 이룩한 뜻깊은 성과”라며 “매년 색다른 K-POP 콘셉트로 공개되는 유일무이한 시리즈형 페스티벌인 만큼 기대 이상의 매출 성장세를 달성할 것”이라고 본 공연의 IP 브랜드 가치와 흥행에 대한 강한 자신감을 내비쳤다.정연호 기자