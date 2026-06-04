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‘女 라디오스타의 시초’ 임국희 아나운서 별세…향년 88세

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정회하 기자
수정 2026-06-04 14:30
입력 2026-06-04 14:30
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1960년대 ‘한밤의 음악편지’ 등 진행으로 인기
MBC 장수 프로그램 ‘여성시대’ 첫 단추

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임국희 전 MBC 아나운서. 뉴시스
임국희 전 MBC 아나운서. 뉴시스


1960~1970년대 국내 라디오 방송계를 주름잡던 임국희 전 MBC 아나운서가 별세했다. 88세.

사단법인 한국아나운서클럽은 임 전 아나운서가 지난 3일 세상을 떠났다고 4일 밝혔다.

1938년생인 고인은 경기여고와 성균관대 사학과를 졸업해 1961년 KBS 입사로 방송계 첫발을 내디뎠다. 1964년 MBC로 자리를 옮겨 ‘한밤의 음악편지’, ‘여성살롱 임국희예요’ 등 라디오 프로그램에서 진행자로 활동했다.

특히 1975년 처음 전파를 탄 ‘여성살롱’은 1988년 고인이 마이크를 내려놓은 뒤 ‘여성시대’로 이름이 바뀌어 지금까지 명맥을 이어오고 있다. 이에 MBC는 2011년 창사 50주년 특집 방송에서 그를 ‘심야 여성 DJ의 시초’로 소개한 바 있다. 2014년에는 MBC가 라디오에서 20년 이상 공헌한 진행자에게 수여하는 ‘골든 마우스’를 수상했다.

2003년부터 2006년까지 방송문화진흥회에서 이사를 맡았고, 2015년부터 4년간 한국아나운서클럽 제8대 회장을 지냈다.

친일반민족행위 진상규명위원장을 역임하고 2016년 별세한 성대경 전 성균관대 사학과 교수가 그의 배우자였다. 유족으로는 딸과 아들이 있다. 빈소는 서울 강남구 삼성서울병원이다. 발인은 오는 6일.

정회하 수습기자
세줄 요약
  • 임국희 전 MBC 아나운서 88세 별세
  • ‘여성살롱’ 진행, 심야 여성 DJ 시초
  • 골든 마우스 수상, 아나운서클럽 회장
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