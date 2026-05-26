방탄소년단, ‘아메리칸 뮤직 어워즈’ 두번째 정상 올랐다

5년 만에 ‘올해의 아티스트’ 수상…‘골든’은 올해의 노래에 뽑혀

이미지 확대 방탄소년단(BTS)이 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에서 ‘송오브더서머’ 상을 받고 있다. AFP 연합뉴스

세줄 요약 방탄소년단, AMA서 ‘올해의 아티스트’ 수상

팬 투표로 강력 후보들 제치고 정상 복귀

신곡 ‘스윔’·OST ‘골든’도 동반 수상

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K팝 그룹 방탄소년단(BTS)이 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 5년 만에 대상(‘올해의 아티스트’)을 수상했다. AMA는 그래미, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국 3대 대중음악 시상식으로 꼽히며, 팬 투표를 통해 부문별 수상자를 가린다.방탄소년단은 26일(한국시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 시상식에서 ‘올해의 아티스트’에 호명됐다. 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 레이디 가가, 테일러 스위프트 등 쟁쟁한 후보들이 있었지만 팬들의 선택은 방탄소년단이었다.방탄소년단이 AMA 대상을 받은 건 2021년 11월 히트곡 ‘버터’(Butter) 이후 두번째다. 당시 방탄소년단의 수상은 아시아 가수 최초로 이룬 것이었다.방탄소년단의 신곡 ‘스윔’(SWIM)은 ‘송 오브 더 서머’(Song of the Summer)로 선정됐다. RM은 수상 소감에서 “우리는 많은 압박을 받았고 지금 어떤 음악을 하는 것이 맞는 걸까 고민했다”면서 “우리가 믿었던 유일한 것은 우리가 계속 도전하고 앞으로 나아가야 한다는 것”이라고 말했다.넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 AMA에서 ‘올해의 노래’를 수상했다. ‘골든’은 알렉스 워렌의 ‘오디너리’(Ordinary), 모건 월렌의 ‘아임 더 프로블럼’(I‘m The Problem), 테일러 스위프트의 ’더 페이트 오브 오필리아‘(The Fate of Ophelia), 엘라 랭글리의 ’추진 텍사스‘(Choosin’ Texas) 등 쟁쟁한 곡을 제치고 수상작으로 호명됐다.‘골든’ 작곡에도 참여했고 노래도 불렀던 이재는 시상식에서 “이 노래와 영화는 팬들 덕분에 큰 힘을 얻었다”며 “혼문을 닫았다”고 소감을 밝혔다.강국진 기자