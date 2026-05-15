‘와인 바꿔치기’ 논란에 유튜브 닫더니…안성재 “진심 믿어주신 분들 감사”

사과문 올리고 유튜브 새 영상 업로드

“진정성 안 보여” 비판에 유튜브 중단

이미지 확대 안성재 셰프가 14일 자신의 인스타그램에 자신이 표지 모델로 나선 잡지의 표지 사진과 함께 현재의 심경을 담은 듯한 글을 올렸다. 자료 : 안성재 인스타그램

세줄 요약 와인 바꿔치기 논란 뒤 유튜브 활동 중단

안성재, SNS에 감사와 심경 담은 글 게시

모수 서울 서비스 논란과 사과·비판 이어짐

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안성재 셰프가 자신이 운영하는 레스토랑에서 발생한 ‘와인 바꿔치기’ 논란으로 유튜브 활동을 중단한 가운데, 안 셰프가 자신의 소셜미디어(SNS)에 현재의 심경을 담은 듯한 글을 게재했다.안 셰프는 14일 자신의 인스타그램 ‘스토리’ 기능에 자신이 표지 모델로 등장한 잡지의 표지 사진을 게재하고 잡지의 공식 계정을 태그했다.이어 해당 게시물에 “어지럽게 돌아가는 세상에 감사함으로 중심을 잃지 않으려 한다”며 “진심을 믿어주시는 모든 분께 감사드린다”라는 문구를 적었다.안 셰프의 게시물이 눈길을 끄는 이유는 안 셰프가 운영하는 미쉐린 2스타 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’에서 발생한 ‘와인 바꿔치기’ 논란으로 유튜브 활동을 잠정 중단한 뒤 나온 심경이어서다.앞서 지난달 ‘모수 서울’을 방문한 고객 A씨는 와인 페어링 서비스를 이용하며 ‘샤또레오빌바르통’ 2000년 빈티지를 주문했으나, 소믈리에 B씨가 이 제품보다 약 10만원 가량 저렴한 2005년 빈티지를 제공했다고 주장했다.이에 모수 서울 측이 사과한 데 이어 안 셰프가 지난 6일 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 “미흡한 서비스로 실망을 드린 점을 다시 한번 정중히 사과드린다”며 고개를 숙였다.그러나 안 셰프의 사과문이 올라온 지 불과 1시간 만에 안 셰프의 유튜브 채널에 새 영상이 업로드되자, 네티즌은 “진정성이 보이지 않는다”, “여론 눈치를 봐야 하는 것 아니냐” 등의 비판을 쏟아냈다.이에 안 셰프 측은 지난 13일 “채널의 방향성과 운영 전반을 재정비한다”며 유튜브 활동 중단을 선언했다.김소라 기자