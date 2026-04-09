“추징금 다 냈다”지만 ‘싸늘’…“차은우 보직 변경해달라” 민원까지

차은우 “추징금 모두 납부, 모두 내 책임”

네티즌 “장병들 박탈감…보직 바꿔야” 민원

차기작 ‘원더풀스’ 넷플릭스서 5월 공개

이미지 확대 넷플릭스 드라마 ‘원더풀스’에 출연한 차은우. 오는 5월 공개된다. 자료 : 넷플릭스

이미지 확대 국세청으로부터 200억원이 넘는 추징금을 통보받은 가수 겸 배우 차은우가 8일 추징금 전액을 납부했다고 밝혔다. 자료 : 차은우 인스타그램

이미지 확대 차은우 갈라만찬 문화공연 사회 배우 차은우가 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 사회를 보고 있다. 2025.10.31 연합뉴스

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탈세 의혹이 제기된 그룹 ‘아스트로’ 멤버 겸 배우 차은우(본명 이동민)가 200억원에 달하는 추징금을 완납하며 논란을 매듭지은 가운데, 현재 국방부 근무지원단 군악대에서 복무하는 차은우의 보직을 변경해달라는 민원이 접수됐다.네티즌 A씨는 9일 한 온라인 커뮤니티에 올린 글을 통해 “전날 차은우에 대해 다시 한번 국방부 민원을 제기했다”고 밝혔다.A씨는 앞서 차은우의 탈세 의혹이 제기된 지난 1월 국방부의 차은우의 군악대 보직에 대한 적정성을 검토하고 보직을 변경할 것을 요청하는 민원을 제출한 바 있다.당시 A씨는 국방부 근무지원단 감찰실로부터 “장병의 보직 운용은 군인사법·육군규정 등에 근거해 지휘권 범위 내에서 종합적으로 판단하는 사항”이라며 차은우의 보직 변경과 관련한 논의는 없다는 답변을 받았다.A씨는 2개월여만에 같은 민원을 접수해 “국방부 의장대 및 군악대는 정부 주관 중앙행사와 국경일, 대통령 관련 행사, 국가장 등 주요 의전에 투입되는 조직으로 대외 노출도와 상징성이 큰 편”이라며 “장병들의 상대적 박탈감과 군 조직의 공정성에 대한 신뢰 훼손으로 이어질 우려가 크다”고 주장했다.이어 “유명인 장병의 복무와 직결된 사안인 만큼 군의 명예와 사기에 미칠 영향을 선제적으로 점검해야 한다”면서 “차은우의 군악대 보직 유지가 군의 대외 신뢰, 대표성, 군기 및 장병 사기에 미치는 영향을 다시 검토해 달라”고 덧붙였다.앞서 차은우는 전날 소셜미디어(SNS)를 통해 국세청으로부터 통보받은 추징금을 전액 납부했다고 밝혔다.차은우는 “국세청의 절차와 결과를 존중하며 더 이상의 혼란이 이어지지 않도록 관련 세금을 모두 납부했다. 남은 절차 또한 성실히 임하겠다”고 전했다.이어 “많은 분들의 사랑과 응원 속에서 활동해 온 만큼, 이번 사안을 더욱 무겁고 깊게 받아들이고 있다”면서 “제가 충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임 또한 모두 저에게 있다”고 강조했다.차은우는 “활동 중 여러 변화와 혼란을 겪는 시기에 제 활동을 좀 더 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정에서 법인을 설립했다“면서 ”지금 돌이켜보면 그 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었고, 그 책임은 저의 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다고 생각한다”고 설명했다.그러면서 “같은 문제가 다시 반복되지 않도록, 앞으로의 제 활동 전반을 보다 신중하고 엄격한 기준으로 점검하겠다”고 전했다.차은우는 지난해 서울지방국세청으로부터 고강도 세무조사를 받고, 국내 연예인으로서는 역대 최대 규모인 200억원 이상의 추징금을 통보받았다.세무당국은 차은우의 모친이 설립한 1인 기획사가 판타지오와 용역 계약을 맺고 차은우의 소득을 나눠 가지는 방법으로 차은우의 소득에 대해 소득세율(45%)보다 20%포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받도록 했으며, 해당 1인 기획사가 탈세를 위해 설립된 ‘페이퍼컴퍼니’라고 판단한 것으로 알려졌다.다만 한경닷컴은 차은우가 실제 납부한 액수는 130억원 수준으로, 앞서 납부한 법인세와 부가가치세 가운데 일부가 중복 과세된 것으로 인정돼 환급이 이뤄졌다고 보도했다. 이에 대해 소속사 측은 확인이 어렵다는 입장이다.한편 차은우는 다음달 차기작인 넷플릭스 드라마 ‘원더풀스’의 공개를 앞두고 있다. 차은우와 박은빈이 주연을 맡은 ‘원더풀스’는 5월 15일 공개되며, 공개를 사흘 앞둔 5월 12일 제작발표회가 열린다. 차은우는 2027년 1월 전역한다.김소라 기자