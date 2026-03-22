BTS가 깨운 새로운 ‘BTS 성지’… 광화문·에밀레종에 세계인이 주목

K문화유산 관광 활기 기대

이미지 확대 BTS와 함께… 전 세계에 각인된 광화문 세종대로 K팝 그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 21일 서울 광화문광장에서 3년 9개월 만에 완전체로 돌아온 것을 알리는 컴백 공연 ‘BTS 컴백 더 라이브: 아리랑’을 펼치는 가운데, 서울신문이 있는 한국프레스센터 앞으로 아미들의 보랏빛 물결이 넘실대고 있다. 이날 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개국에 생중계됐다.

넷플릭스 캡처

이미지 확대 성덕대왕신종(에밀레종)

미진사 제공

2026-03-23 16면

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K팝 그룹 방탄소년단(BTS)의 21일 컴백 공연 이후 광화문광장과 세종대로, 성덕대왕신종(에밀레종) 등 한국의 전통문화유산이 세계인의 주목을 받고 있다. BTS와 연관된 공간 대부분이 한국을 대표하는 관광 명소로 부상한 만큼, 이번 공연과 새 앨범을 계기로 ’K문화유산’이 세계인의 버킷리스트로 자리 잡을지 관심이 쏠린다.BTS의 새 앨범 ’아리랑’은 한국 전통문화를 정면으로 끌어안았다는 평가를 받는다. 특히 ‘에밀레종’으로 더 유명한 국보 성덕대왕신종의 소리로 구성된 6번 트랙 ’No.29’가 대표적이다.미국 경제지 포브스는 이 앨범에 대해 “한국의 문화유산과 그들만의 독창적인 팝 사운드를 결합시켰다”고 평가했다. 771년 신라 때 주조된 성덕대왕신종이 BTS의 음악을 통해 21세기 전 세계 팬들의 귀에 닿게 된 것이다. 성덕대왕신종 소리는 이제 ’No.29’가 재생될 때마다 신라와 경주, 국립경주박물관 검색으로 이어지는 연결고리가 될 수 있다.공연 현장인 세종대로 역시 강렬한 인상을 남겼다. 넷플릭스 생중계 화면은 경복궁과 광화문을 배경으로 무대를 비추며 한국 역사의 중심 공간을 반복해서 노출했다. 조선 왕조 500년의 상징인 경복궁이 21세기 최정상 K팝 그룹의 무대 배경으로 등장하는 장면은 그 자체로 강력한 관광 자원이라고 할 수 있다. 앞으로도 이 영상은 팬들이 제작하는 클립과 유튜브 등 소셜미디어를 타고 퍼져 다양한 형태의 밈(인터넷 유행 콘텐츠)으로 재생산될 가능성이 크다. 서울의 심장부 풍경이 전 세계인의 일상 콘텐츠로 스며드는 구조가 만들어진 셈이다.한국관광공사 관계자는 “한류 콘텐츠가 관광 수요로 이어지는 경로는 이미 검증돼 있다”면서 “드라마 촬영지, 아이돌 연습실 주변 골목까지 성지순례 대상이 되는 현상이 수년째 이어지고 있는 가운데, 이번에는 광화문과 경복궁, 성덕대왕신종이라는 대한민국 최고의 문화유산이 중심에 놓이게 됐다”고 설명했다.이제 국가유산청과 지방자치단체가 이 기회를 어떻게 활용할지가 관건이 됐다. 관광업계에선 경주 국립박물관의 성덕대왕신종 전시 공간을 BTS 앨범과 연계한 콘텐츠로 재구성하고, 광화문·경복궁 일대를 K문화유산 관광의 거점으로 기획하는 등 선제적인 대응이 필요하다고 제안했다.손원천 선임기자