문화 대중문화 [포토] 방탄소년단 컴백에 눈물 흘리는 아미 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/pop-culture/2026/03/21/20260321801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-21 20:39 입력 2026-03-21 20:29 1/ 5 이미지 확대 아미(BTS 팬덤)가 21일 서울 광화문광장 일대에서 방탄소년단(BTS) 컴백 기념 공연인 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 관람 중 눈물을 닦고 있다. 2026.3.21.뉴스1 이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE·ARIRANG)을 열고 있다. 2026.3.21 [사진공동취재단] 연합뉴스 이미지 확대 아미(BTS 팬덤)와 시민들이 21일 서울 광화문광장 일대에서 방탄소년단(BTS) 컴백 기념 공연인 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 관람하고 있다. 2026.3.21.뉴스1 이미지 확대 아미(BTS 팬덤)와 시민들이 21일 서울 광화문광장 일대에서 방탄소년단(BTS) 컴백 기념 공연인 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 관람하고 있다. 2026.3.21.뉴스1 이미지 확대 3년 9개월 만에 완전체로 복귀하는 방탄소년단(BTS)의 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’ 공연이 21일 서울 광화문광장 일대에서 펼쳐지고 있다. 2026.3.21.뉴스1 아미(BTS 팬덤)가 21일 서울 광화문광장 일대에서 방탄소년단(BTS) 컴백 기념 공연인 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 관람 중 눈물을 닦고 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! BTS 컴백 기념 공연의 제목은 무엇인가요? BTS 컴백 라이브: 아리랑 BTS 컴백 라이브: 서울