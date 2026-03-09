‘왕사남’ 표절 의혹 제기…“父가 쓴 시나리오와 유사, 출처 밝혀달라”

제작사 측 “다른 작품 참고하거나 접한 적 없다”

이미지 확대 영화 ‘왕과 사는 남자’ 스틸컷. 쇼박스 제공.

영화 ‘왕과 사는 남자’가 1000만 관객을 돌파하며 신드롬을 일으키고 있는 가운데 원작 논란이 불거졌다.9일 MBN은 2019년 세상을 떠난 연극배우 엄모씨의 유족이 ‘왕과 사는 남자’의 시나리오 출처를 밝혀달라는 취지의 내용증명서를 제작사 측에 보냈다고 보도했다.유족은 엄씨가 2000년대 쓴 드라마 ‘엄흥도’ 시나리오가 영화 ‘왕과 사는 남자’와 상당 부분 비슷하다며 제작사에 자료 출처와 창작 상황 등에 대한 소명을 요구한 것으로 전해졌다.보도에 따르면 엄흥도의 31대손으로 알려진 엄씨는 해당 시나리오를 방송사 등에 투고했지만 제작은 무산됐다.유족 측은 엄씨의 시나리오와 ‘왕과 사는 남자’ 두 작품 모두 유배 중인 단종이 엄흥도의 권유로 음식을 먹고 만족감을 표현하는 장면이 등장한다고 유사성을 제기했다. 영화에서는 단종이 올갱이국을 먹는 장면이, 시나리오에서는 메밀묵을 먹는 장면이 등장한다.또 엄흥도가 마을 주민에게 단종의 반응을 대신 전하는 전개 역시 유사하다고 주장했다. 단종이 처음에는 음식을 거부하다가 마음을 열어 칭찬을 전하게 되는 장면도 비슷한 구조라는 것이다.이 외에도 낭떠러지에서 투신하려는 단종을 엄흥도가 구하는 설정, 엄흥도의 아들이 관아에 압송되는 전개 등 여러 장면이 닮았다고 유족 측은 주장했다.인물 설정에서도 유사성이 제기됐다. 실제 역사에서 여러 명이었던 단종의 궁녀를 ‘매화’라는 단일 인물로 설정한 점, 엄흥도의 자녀를 외아들로 각색한 부분 역시 시나리오와 비슷하다는 주장이다.유족 측은 “원작자가 아버지가 맞다면, 이 작품에 아버지 이름이 들어갔으면 한다”는 바람을 전했다.그러나 영화 제작사 측은 해당 주장을 일축했다. 제작사 관계자는 MBN에 “영화에는 명확한 원안자가 있으며 기획 및 제작 과정에서 다른 작품을 참고하거나 접한 사실이 없다”고 밝혔다.한편 ‘왕과 사는 남자’는 단종이 영월 유배지에서 엄흥도 등과 교감하며 마지막 시기를 보내는 이야기를 그린 작품이다. 개봉 31일째인 지난 6일 1000만 관객을 돌파했고 9일 1150만명을 넘어섰다.이보희 기자