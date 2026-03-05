“개명·성형” 공약 장항준 “누가 다 지키고 사냐”…1000만 돌파에 뭐 하나 봤더니

라디오 방송서 “개명·성형” 공약 내걸어

“배급사 대책회의…약속 다 못 지켜” 너스레

이미지 확대 영화 ‘왕과 사는 남자’가 이번주 중 1000만 관객 돌파가 유력한 가운데, 장항준 감독이 오는 12일 서울 중구 서울신문사 광장에서 ‘커피차 이벤트’를 통해 관객들과 만난다. 자료 : 쇼박스

이미지 확대 장항준 감독이 영화 ‘왕과 사는 남자’ 1000만 관객 공약을 내걸고 있다. SBS 파워FM ‘배성재의 텐’ 캡처

영화 ‘왕과 사는 남자’가 1000만 관객 고지를 눈앞에 둔 가운데, 1000만 관객 돌파 공약으로 개명과 성형을 내걸었던 장항준 감독이 공약을 번복했다.장 감독은 지난 4일 SBS 파워FM ‘배성재의 텐’에 출연해 “1000만 관객 돌파 공약 때문에 투자배급사와 제작사에서 대책 회의를 하더라”라며 공약에 대해 입을 열었다.앞서 장 감독은 지난달 같은 방송에 출연해 “1000만 관객은 쉬운 일이 아니다”라면서 “만약 된다면 전화번호를 바꾸고 개명하고 성형까지 하겠다. 귀화도 생각 중이다. 요트를 살 것”이라는 파격적인 공약을 내걸었다.장 감독은 당시 상황에 대해 “예매율도 낮았고 손익분기점을 넘느냐 못 넘느냐 하고 있었다”면서 “1000만 관객 공약을 하라고 했는데 말도 안 되니까 웃기려는 시도를 한 것”이라고 해명했다.이어 “그걸 뉴스에서 공약이라고 하니까 부담스럽다”면서 “지금 생각해보면 다행이다. 공약으로 ‘전 재산의 반을 내놓겠다’라고 했으면 어쩔뻔했나”라고 너스레를 떨었다.장 감독은 “우리끼리 하는 이야기지만 어떻게 (약속을) 다 지키고 사나? 그런 사람이 전 세계에 한 명 있을까?”라며 공약 번복을 시사했다.장 감독은 개명과 성형 대신 다른 공약을 내걸었다. 배급사 쇼박스에 따르면 장 감독은 오는 12일 오후 12시 서울 중구 서울신문사 광장에서 커피차 이벤트를 진행한다.장 감독은 이벤트 현장에 직접 참석해 관객들에게 음료를 나눠주며 감사의 인사를 전한다. 또 장 감독이 관객들과 직접 소통하는 시간도 마련된다.‘왕과 사는 남자’는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신당해 폐위된 단종이 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 사극이다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다. 이 밖에도 유지태, 전미도, 이준혁, 안재홍 등이 출연했다.영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 4일 기준 누적 관객 959만명을 넘어서 이번 주말 1000만 돌파가 유력하다. 이는 2024년 ‘범죄도시4’ 이후 2년 만에 탄생하는 ‘1000만 영화’다.김소라 기자