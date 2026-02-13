BTS 고양·도쿄 콘서트를 전 세계 극장에서…‘라이브 뷰잉’ 상영

이미지 확대 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직 제공

이미지 확대 방탄소년단의 ‘BTS 시티 아리랑 서울’ 포스터. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 새 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)이 국내외 영화관에서 생중계된다.소속사 빅히트뮤직은 오는 4월 11일과 18일 고양과 도쿄에서 각각 열리는 공연을 전 세계 75개국 3500여개 상영관에서 ‘라이브 뷰잉’(으로 선보인다고 13일 밝혔다.라이브 뷰잉은 콘서트나 스포츠 경기 등을 한 장소에서 중계하는 서비스다. 국내에서는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 주요 멀티플렉스 3사에서 모두 상영된다. 시차에 따라 일부 국가·지역에서는 지연 중계될 수 있다. 예매는 오는 25일 오전 10시부터 시작된다.3월 20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발표하는 방탄소년단은 고양을 시작으로 총 34개 도시에서 82회에 달하는 K팝 사상 최대 규모의 월드투어를 연다. 고양을 비롯해 북미와 유럽 투어는 매진됐다.특히 이번 투어 중 탬파 레이먼드 제임스 스타디움, 엘파소 선 볼 스타디움, 스탠퍼드 스타디움, 폭스버러 질레트 스타디움, 볼티모어 M＆T 뱅크 스타디움, 알링턴 AT＆T 스타디움(이상 미국), 벨기에 브뤼셀 킹 보두앵 스타디움, 독일 알리안츠 아레나에선 한국 가수 최초로 단독 콘서트를 펼친다. 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에선 단일 공연 사상 최고 객석 점유율을 기록하게 됐다.방탄소년단은 신보 발매일부터 4월 12일까지 서울 시내 곳곳에서는 음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠인 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)도 연다.최여경 선임기자