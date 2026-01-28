소송도 이겼는데…어쿠스틱 콜라보 모수진, 26세 나이로 사망

소속사 측 “갑작스러운 비보…사인은 비공개”

이미지 확대 어쿠스틱 콜라보 보컬 모수진. 패닉버튼 인스타그램 캡처

이미지 확대 어쿠스틱 콜라보 보컬 모수진. 모수진 인스타그램 캡처

혼성 듀오 어쿠스틱 콜라보의 보컬 모수진(26)이 지난 25일 사망했다는 소식이 전해졌다.소속사 패닉버튼은 28일 소셜미디어(SNS)를 통해 “슬프고 안타까운 소식을 전해드리게 됐다. 어쿠스틱 콜라보 보컬 모수진님께서 지난 25일 우리 곁을 떠났다”고 알렸다.패닉버튼 측은 “갑작스러운 비보에 유가족분들은 깊은 슬픔에 빠져 있다”며 “유가족의 뜻에 따라 고인의 사망 원인을 비롯한 상세 내용은 공개하지 않기로 했으니 너른 양해를 부탁드린다”고 전했다.이어 “모든 장례 절차는 유가족의 뜻에 따라 가족, 친지, 지인만 참석한 가운데 조용히 비공개로 진행될 예정”이라며 “고인의 마지막 가는 길이 평온하도록 모두가 조용히 애도해 달라”고 덧붙였다.1999년생인 모수진은 아이돌 연습생 출신으로 2019년 어쿠스틱콜라보 3기 보컬로 합류해 정규 3집 ‘얘랑 있을 때 좋다’ 등을 발표했다.어쿠스틱 콜라보는 김승재와 안다은 2인 밴드로 시작했으나 김승재가 2013년 11월 계약 만료로 팀을 탈퇴했고, 안다은이 새 멤버 김규년(활동명 우디킴)을 영입했다.그러나 활동 중 소속사와 분쟁이 생기며 2016년 6월 안다은과 김규년이 모두 팀을 탈퇴했고, 이후 돌아온 김승재가 2019년 모수진을 영입해 활동을 재개했다.하지만 이들은 2022년 소속사와 분쟁을 겪으며 법정 싸움에 돌입했다. 2024년 서울중앙지방법원 제24민사부는 이들의 손을 들어줬다.힘든 싸움을 마친 어쿠스틱 콜라보는 2025년 새 소속사 패닉버튼과 전속 계약을 체결하고 활동을 재개했다. 모수진은 2025년 6월 솔로 싱글 ‘Your Universe’를 발표하고 재기를 도모하기도 했다.이보희 기자