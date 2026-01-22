“폐업할 뻔 했던 ‘팔선’, 故 이병철 회장이…” 후덕죽, 특별한 인연 공개

“음식 맛보고 ‘달라졌다’며 폐업 지시 철회”

“이 회장, 조리사는 상상도 못할 질문 하신 분”

이미지 확대 중식 조리사 후덕죽 셰프(왼쪽)와 고(故) 이병철 삼성그룹 창업회장. 자료 : tvN·서울신문 DB

이미지 확대 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 후덕죽 셰프. 자료 : tvN

넷플릭스 요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’에 출연해 주목받고 있는 중식 조리사 후덕죽(76) 셰프가 고(故) 이병철 삼성그룹 창업회장과의 특별한 인연을 공개했다.22일 방송가에 따르면 후덕죽은 전날 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈)에 출연해 폐업 위기에 몰렸던 신라호텔 중식당 ‘팔선(八仙)’을 이어갈 수 있었던 사연을 소개했다.중화민국 국적의 화교였던 후씨는 중식 조리사로 일하다 1979년 개업한 서울 신라호텔의 중식당 ‘팔선’에 합류해 일하며 중식 조리사로 이름을 알리기 시작했다. 1994년 호텔신라의 이사로 승진하며 호텔업계에서 조리사 출신으로는 최초로 임원 자리에 올랐다.다만 창업 초기 팔선은 당시 국내 최고의 중식당으로 명성이 높았던 서울 프라자호텔의 ‘도원’과의 경쟁에 밀렸다. 이에 이 회장은 팔선의 폐업을 지시하기에 이르렀다.당시 부주방장을 맡고 있던 후씨는 주방장이 그만둔 뒤 팔선을 이끌게 됐다. 후씨는 “회장님은 ‘1등이 아니면 할 필요가 없다’는 분이었다”고 돌이켰다.폐업 위기에 내몰렸던 ‘팔선’과 후씨를 믿어준 건 이 회장의 장녀인 고 이인희 전 한솔그룹 고문이었다. 후씨는 “당시 호텔 고문 역할이었던 이 전 고문이 팔선의 음식을 맛보신 뒤 ‘음식 맛이 달라졌다’고 말씀하셨다”면서 이 회장에게 팔선에 방문할 것을 권했다.이 회장은 “문 닫으라고 한 데를 뭐 하러 가보냐?”고 했지만, 이 전 고문이 “음식 맛이 달라졌으니 맛보고 결정해도 늦지 않다”며 설득했다는 게 후씨의 설명이다.이에 팔선을 찾아 음식을 맛본 이 전 회장은 “어? 완전히 달라졌다”며 폐업 지시를 철회했고, 이후 팔선은 국내 최고의 중식당이라는 명성을 이어가게 됐다는 전언이다.후씨는 이 회장을 ‘음식을 즐기고 잘 아는 사람’으로 기억했다.후씨는 “이 회장은 조리사가 상상도 못 할 질문을 던지는 분이었다. ‘초밥 하나에 밥알 몇 개고’라는 질문도 하셨다”면서 “그런 질문을 받을 때 ‘아, 인정받았구나’ 싶었고, 그때 제 인생이 요리사로 완전히 전환됐다”고 회상했다.이 회장의 건강이 악화됐을 때는 약선 요리를 찾기 위해 직접 중국과 일본을 찾기도 했다.후씨는 “폐가 안 좋으셔서 식사를 거의 못 하셨고 약도 드실 수 없었다”면서 “비서실에서 ‘급히 방법을 찾자’고 해 중국으로 향했다”고 전했다.이어 “중국의 약선 요리 전문점을 찾아갔지만 문을 닫은 상태였고, 요리사들이 일본으로 건너갔다는 소식을 듣고 수소문 끝에 찾아갔다”면서 “손님인 척 들어가 음식을 맛보고 기록하기 위해 카메라로 사진을 찍다 쫓겨났다”고 돌이켰다.그런데도 후씨는 주방장이 퇴근할 때까지 식당 밖에서 기다렸고, 사정을 설명해 결국 주방장의 도움을 받을 수 있었다. 후씨는 “영업이 끝난 뒤 뒷문으로 들어오라고 하더라”면서 “주방장이 직접 요리를 만들어 가르쳐줬다. 같은 요리사라 통한 것 같았다”고 회상했다.후씨가 일본에서 배워온 요리는 ‘천패모설리’로, 중국에서 민간 약재로 사용되는 백합과의 식물인 ‘천패모’를 넣은 배찜 요리였다. 후씨는 “이 회장께 천패모설리를 올렸더니 조금이나마 드셨다”면서 “그때 정말 뿌듯했다”고 말했다.후씨는 현재 한국으로 귀화했으며, 서울 중구의 5성급 호텔 앰배서더 호텔 풀만의 중식당 ‘호빈’의 총괄 셰프를 맡고 있다.김소라 기자