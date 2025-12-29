에스파 중국인 멤버 닝닝, 日홍백가합전 불참 “이유는…”

이미지 확대 걸그룹 에스파 닝닝. 뉴스1

인기 걸그룹 에스파의 중국인 멤버 닝닝이 일본의 연말 가요 프로그램 홍백가합전에 불참한다.29일 소속사 SM엔터테인먼트는 에스파의 일본 공식 홈페이지에 “닝닝은 병원에서 인플루엔자(독감) 감염을 진단받고 휴식을 권유받았다”며 “올해 홍백가합전에는 카리나, 지젤, 윈터 세 명의 멤버가 출연한다”고 밝혔다.앞서 닝닝은 지난 2022년 소셜미디어(SNS)에 공유한 특정 조명 사진이 원자폭탄 폭발 직후 생기는 버섯 모양 구름과 유사하다는 주장이 뒤늦게 제기되면서 논란에 휩싸였다.다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 중일 갈등이 심화하는 상황과 맞물려 에스파 출연을 반대하는 일본 온라인 서명이 12만명을 넘기기도 했다.산케이신문은 “닝닝이 구매한 것으로 알려진 조명이 한국 온라인 쇼핑몰에서 ‘핵폭발’, ‘히로시마’, ‘원자폭탄’ 등의 문구와 함께 판매되고 있다”며 “NHK의 해명이 충분한지 의문이 제기되고 있다”고 보도했다.다만 당시 NHK 야마나 히로오 전무이사는 “멤버들이 원폭 피해를 조롱하려는 의도가 없었음을 소속사를 통해 확인했다”며 “올해의 활동 성과, 여론의 지지, 프로그램 기획·연출과의 적합성을 고려해 NHK가 자주적으로 결정한 사안”이라고 밝혔다.이와 관련해 SM은 닝닝의 게시물에 어떠한 의도도 없었다고 해명했다. 소속사는 “닝닝의 게시물은 특정한 목적이나 의도를 포함하지 않았지만, 여러 우려를 불러일으켰다”면서 “향후 더욱 주의하겠다”고 밝혔다.홍백가합전은 매년 12월 31일 NHK에서 방송되는 일본의 대표 연말 음악 프로그램이다. 이 프로그램에 출연하는 가수는 현지에서 인기가 높은 스타로 받아들여진다.일본에서 홍백가합전은 단순한 프로그램이 아니라 연예인의 영향력을 가늠하는 상징적 지표로 여겨진다. 이 때문에 이번 논란은 방송 출연 문제를 넘어 중·일 관계의 분위기를 비추는 ‘문화 외교 풍향계’로까지 해석됐다.이에 중국 성도일보는 “에스파가 예정대로 무대에 오를지는 중·일 관계 긴장도를 확인할 수 있는 하나의 지표가 될 것”이라는 분석을 내놓기도 했다.하승연 기자