“암환자 상대로 공구?” 박미선 자필 사과문 “생각 짧았다”

SNS서 ‘블루베리 농축액’ 공동구매 추진

“암투병 중에 먹어도 되나” 네티즌 의문

“더욱 신중하겠다”…공동구매 철회

개그우먼 박미선이 '블루베리 농축액' 공동구매에 나섰다가 사과하고 철회했다.

유방암 투병 중인 개그우먼 박미선(58)이 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 자신의 브랜드에서 판매하는 식품의 공동구매에 나섰다가 네티즌들의 비판을 받고 철회했다. 또 자필 사과문을 통해 “생각이 짧았다”며 고개를 숙였다.22일 방송가에 따르면 박미선은 이날 자신의 인스타그램에 올린 사과문에서 “본의 아니게 이번 일로 여러분 마음을 불편하게 했다”면서 이같이 밝혔다.박미선은 “저도 암과 싸우고 있는 환우로서 아직도 모르는 게 너무 많음을 이번 기회에 또 한 번 절실하게 느꼈다”라며 “앞으로 더 공부하고 더 신중하겠다”라고 덧붙였다.앞서 박미선은 20일 자신의 인스타그램을 통해 자신이 설립한 식품 브랜드 ‘박미선푸드’의 블루베리 착즙액 제품 판매에 나섰다.박미선은 “아프면서 제일 중요했던 게 잘 먹는 거였다. 그런데 좋은 것을 골라 먹는 게 생각보다 쉽지 않더라”라면서 “나도 많이 챙겨 먹은 제품”이라고 소개했다.박미선의 공구에 네티즌들은 뜻밖의 반응을 보였다. 박미선이 평소 자신의 인스타그램과 유튜브를 통해 투병 과정을 공개해왔던 탓에 적지 않은 유방암 환자들이 박미선의 게시물을 챙겨봤는데, 유방암 환자인 박미선이 마치 블루베리 농축액을 건강에 도움이 되는 것처럼 소개한 게 화근이 됐다.암 투병 중인 네티즌들은 “블루베리즙이 암 환자에게 좋은 음식인가”라는 의문을 제기했다. 이들은 “병원에서 과일 농축액을 먹지 말라고 했다”, “간 수치에 영향을 미칠 수 있다” 등의 댓글을 달며 박미선의 공동구매가 암 환자들에게 잘못된 정보를 줄 수 있다고 우려했다.이에 박미선은 “다들 걱정해주시고 꾸짖어주셔서 감사하다”면서도 “분명히 좋은 거니까 필요하신 분들께는 도움이 됐으면 좋겠다”라며 공구를 이어갈 것임을 밝혔다.그러나 공동구매에 대한 비판과 우려가 이틀째 이어지자 박미선은 SNS에 자필 사과문을 게재하는 한편 공동구매 게시글을 삭제했다.박미선은 올해 1월 건강 문제로 방송 활동을 전면 중단했다. 이어 지난달 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’을 통해 유방암 투병 사실과 치료 과정을 직접 밝혔다. 현재는 항암 치료를 마치고 약물 치료 중이며, 그간의 치료 과정을 유튜브를 통해 공개해왔다.김소라 기자