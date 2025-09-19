작가와의 만남부터 코스프레까지…국내 최대 만화축제 열린다

이미지 확대 부천국제만화축제 전경. 주최 측 제공

국내 최대 만화축제로 꼽히는 부천국제만화축제가 오는 26일부터 28일까지 열린다고 주최 측이 19일 밝혔다.경기 부천에 있는 한국만화박물관 일원에서 열리는 이번 축제는 만화·웹툰 작가와 독자가 직접 마주하는 장이 될 것으로 보인다. 아울러 ‘글로벌 코스프레 대전’ 등 만화를 사랑하는 팬들이 참여할 수 있는 다양한 프로그램도 준비됐다.광진·지민, 한민트·피치베리, 고일권, 운·배민기 등 인기 작가들이 이번 만화축제에서 사인회를 진행하며 독자와 만난다.제9회 국제 코스프레 페스티벌도 아울러 열린다. 13개국의 14개팀이 참여하는 글로벌 챔피언십 결승뿐만 아니라 아마추어 코스프레 대회, 원데이 코스프레 클래스 등이 마련됐다. 27일에는 인기 애니메이션 ‘사랑의 하츄핑’ 특별 상영도 진행된다.올해로 28회를 맞는 부천만화축제의 슬로건은 ‘펜과 마음이 닿는 곳’이다. 주제는 ‘만화·웹툰 정상영업 합니다’로 기획됐다. 예상 관객은 10만명이고 약 3만명의 코스튬 플레이어가 참여할 것으로 주최 측은 기대하고 있다.오경진 기자