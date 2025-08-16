션, 올해 광복절에도 또 일냈다…81.5㎞ 완주하더니 23억원 기부까지

광복절 80주년 맞아 ‘2025 815런’ 개최

이미지 확대 가수 션과 기부 마라톤 ‘2025 815런’ 참가자들의 모습. 인스타그램 캡처

이미지 확대 가수 션. 인스타그램 캡처

가수 션이 지난 15일 광복절 80주년을 맞아 기부 마라톤 ‘2025 815런’을 열고, 81.5㎞ 마라톤 완주에 성공했다. 션은 이를 통해 조성한 기부금 23억여원을 독립유공자 후손 가정을 위한 주거 환경 개선 사업을 위해 한국해비타트에 전액 기부했다.16일 션의 소속사 YG엔터테인먼트 등에 따르면 ‘2025 815런’은 광복절의 의미와 독립유공자에 대한 감사함을 되새기자는 취지에서 마련된 기부 마라톤이다.션은 7시간 50분 22초에 81.5㎞를 완주했다. 오프라인 참가자 4000여명이 서울 월드컵 공원에서 션과 함께 달렸다.노스페이스·미라클365 등 후원 기업 110곳의 기부금과 개인 참가자들의 참가비로 23억 8000여만의 기부금이 조성됐다.션은 “광복절 아침을 81.5㎞ 달리기로 시작하는 것이 독립유공자와 그 후손들께 전하는 저의 감사 인사”라며 “그 마음을 나눠준 모든 러너들께도 감사드린다”고 전했다.션은 2020년부터 ‘815런’, 2021년부터 ‘3·1런’을 통해 매년 광복절과 3·1절에 독립유공자 후손을 위한 주거 환경 개선 캠페인을 진행하고 있다.지금까지 모인 후원금으로 독립유공자 후손 19세대에 새 보금자리를 헌정했다. 현재 20~22번째 집을 짓고 있다.이 외에도 션은 화보 수익금 기부, 국내외 어린이 후원, 어린이재활병원 건립 지원, 연탄 배달 봉사활동, 루게릭 요양병원 건립 등 각종 기부 활동을 펼쳐왔다. 지금까지 기부한 금액만 누적 65억여원에 이른다.조희선 기자