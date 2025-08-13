‘케데헌’, 공개 7주 만에 넷플릭스 역대 2위…조만간 1등 제칠 듯

이미지 확대 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 스틸컷. 넷플릭스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

케이팝을 소재로 한 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 역대 넷플릭스 영화 중 가장 많이 본 작품 2위에 오르며 꺼지지 않는 인기를 과시하고 있다.13일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’의 누적 시청 수는 1억 8460만으로 1위에 오른 ‘레드 노티스’(2억 3090만)의 뒤를 이었다.시청 수는 누적 시청 시간을 상영 시간(러닝 타임)으로 나눈 값이다. 1시간 40분짜리 ‘케데헌’의 누적 시청 시간은 3억 760만 시간이다.한국계 캐나다인 매기 강과 미국의 크리스 아펠한스 감독이 공동으로 연출한 ‘케데헌’은 케이팝 가수이나 악령 사냥꾼인 걸그룹 헌트릭스가 악귀들과 맞서 싸우는 이야기다. 케데헌 OST인 ‘골든’은 전날 미국 빌보드 핫100의 정상에 오르기도 했다.한국의 민속이라는 낯선 소재를 현대적으로 재치 있게 각색한 가운데 여기에 잘 만들어진 OST가 더해지면서 폭발적인 시너지가 났다는 게 전문가들의 분석이다. 이는 지난 6월 공개된 지 7주 만에 달성한 기록으로 조만간 ‘케데헌’이 ‘레드 노티스’를 제칠 수 있을 거란 전망도 나온다. 현재 시청 수 격차는 4630만이다.오경진 기자