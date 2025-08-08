뮤지컬과 다큐멘터리의 만남…MBC, 광복 80주년 특집 ‘모범감옥’

이미지 확대 다큐멘터리 ‘옥중감옥’ 장면들. MBC 제공

MBC가 올해 광복 80주년을 맞아 뮤지컬과 다큐멘터리를 결합한 특집 ‘모범감옥’을 선보인다고 8일 밝혔다. 일제강점기 조선인이 강제 투옥됐던 서대문형무소에서 1인칭으로 펼쳐지는 회고록으로 오는 16일, 23일 각각 1·2부가 방송된다.뮤지컬과 다큐멘터리를 결합한 독특한 형식인 ‘모범감옥’은 총 8곡의 넘버(노래)를 선보인다. ‘그곳에 조선인이 있었다’, ‘눈 오는 밤’, ‘옥중일기’, ‘복종하라’ 등이다. 뮤지컬 ‘빨래’ 등의 민찬홍 작곡가가 작곡을, ‘백범’의 장우성 작가가 작곡을 맡았다. 목숨을 걸고 일제에 저항했던 애국지사들의 모습을 노래에 담았다.서범석, 하도권, 고훈정, 신창주, 송영미, 김찬종 등의 국내 뮤지컬 배우들이 애국지사 역할을 맡았다. 유관순 열사 역을 맡은 송영미 배우는 “곡을 녹음할 때와 서대문형무소에서 촬영할 때 마음가짐이 남달랐다”고 전했으며, 김구 역할을 맡은 하도권은 “마냥 즐겁게만 찍을 수 있는 장면이 아니었다”고 말했다.‘모범감옥’의 프리젠터로 활약한 배우 엄기준은 촬영 중 가장 인상 깊었던 장면으로 ‘타벽통보법’을 꼽았다. 옥중 만세운동 이후 수감자 사이의 소통을 차단한 일제에 맞서 독립운동가끼리 서로 벽을 두드리며 의사를 전달한 타벽통보법에 대해 엄기준은 “미래의 자유를 위해 애국지사들이 얼마나 간절하게 독립을 갈망했는지 상징적으로 보여주는 순간”이라고 했다.오경진 기자