SM엔터, 창립 30주년 새 슬로건 ‘더 컬처, 더 퓨처’ 공개

이미지 확대 ‘Our Dream’ 이미지. SM엔터테인먼트 제공

SM엔터테인먼트가 올해 창립 30주년을 맞아 새 슬로건 ‘더 컬처, 더 퓨처’(THE CULTURE, THE FUTURE)를 10일 공개했다.SM은 “지금까지 쌓아 올린 문화 헤리티지를 기반으로, 글로벌 음악 시장에서 독보적인 가치를 창출하고 K-POP의 미래를 선도하겠다는 포부를 담았다”면서 “지난 30년을 넘어 앞으로도 음악과 문화를 통해 많은 이들의 일상과 추억 속에 함께할 SM의 정체성을 보여준다”고 소개했다.이번 슬로건은 추후 발매되는 30주년 기념 앨범 ‘2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE’(2025 에스엠타운 : 더 컬처, 더 퓨처)를 비롯해, ‘SMTOWN LIVE 2025’(에스엠타운 라이브 2025) 공연명 및 CI 등 창립 30주년 프로젝트의 다양한 영역에서 활용할 예정이다.SM은 이날 SMTOWN 공식 SNS 채널에 ‘Our Dream’(아워 드림) 이미지도 게재했다. 강타, 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, 엑소, 레드벨벳, NCT 127, NCT DREAM 등 모두 65인의 아티스트들이 새 슬로건과 한자리에 모여 있는 모습을 담았다.SM은 1995년 2월 14일 설립해 올해 창립 30주년을 맞았다. 이를 기념해 오는 11~12일 서울 고척스카이돔에서 ‘SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL’(에스엠타운 라이브 2025 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울)을 진행한다.김기중 기자