쯔위, 트와이스 세 번째 솔로 데뷔…‘abouTZU’ 발표

트와이스 막내인 쯔위가 솔로로 데뷔한다. 나연, 지효에 이어 멤버 중 세 번째다.JYP엔터테인먼트는 2일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 쯔위의 솔로 데뷔 소식과 함께 미니 앨범 ‘abouTZU’(어바웃 쯔) 오프닝 트레일러 영상을 공개했다. ‘abouTZU’는 영단어 ‘about’과 ‘TZUYU’(쯔위)의 합성어다.영상에는 시간을 알아차릴 수 없는 여러 개의 시계, 물컵에 번지는 불씨, 바닥을 어지럽히며 나뒹구는 종이 더미, 액자 안에서 휘몰아치는 파도 등 비현실적 소품으로 꿈같은 상황을 표현했다. ‘I’m a believer, a Dreamer. Trust me’, ‘before I give you my all, I will ask one last time. So are you ready?’라는 자막을 통해 영상 속 숨겨진 실마리를 남긴다. JYP 측은 미니 앨범 ‘abouTZU’에 관한 정보를 트와이스 공식 SNS에 순차 공개할 계획이다.트와이스는 지난 7월 27·28일 양일 간 해외 일본 가나가와 닛산 스타디움에서 다섯 번째 월드투어 ‘TWICE 5TH WORLD TOUR ’READY TO BE‘ in JAPAN SPECIAL’(‘레디 투 비’ 인 재팬 스페셜) 공연으로 1년 3개월간의 일정을 마무리했다. 전 세계 27개 지역 51회 공연의 대규모 월드투어에는 150만 관객이 찾았다.김기중 기자