세븐틴 우지, 외신 AI 작사·작곡설에 “우리 음악은 인간이”

이미지 확대 그룹 세븐틴. 세븐틴 멤버 호시 인스타그램 캡처

이미지 확대 세븐틴 멤버 우지. 엑스(옛 트위터) 캡처

이미지 확대 그룹 세븐틴의 멤버이자 프로듀서 우지가 인스타그램에 올린 내용. 우지 인스타그램 캡처

그룹 세븐틴의 멤버이자 세븐틴의 모든 음악을 직접 프로듀싱하고 있는 우지가 ‘인공지능(AI) 작사·작곡설’에 대해 해명했다.14일 가요계에 따르면 지난 11일(현지시간) 영국 BBC는 ‘뮤비 제작, 작사까지…K팝의 AI 실험은 성공할 수 있을까?’라는 제목의 보도에서 “세븐틴을 비롯한 여러 유명 스타가 AI 기술을 활용해 뮤직비디오를 제작하고, 가사를 쓴다고 밝혔다”고 주장했다.이어 최근 세븐틴이 발표한 앨범 ‘세븐틴 이즈 라이트 히어’의 타이틀곡 ‘마에스트로’에 대해 “뮤직비디오에 AI로 생성한 장면이 등장하며, 가사 중에 AI의 도움을 받은 부분도 있다”고 말했다.그러면서 우지가 지난 4월 ‘세븐틴 이즈 라이트 히어’ 기자회견 당시 “AI를 가지고 실험해 봤다”는 발언을 인용했다. 당시 우지는 “AI를 활용해 곡을 만드는 연습을 했다. 기술에 대해 불평하기보다는 기술과 함께 발전하고 싶기 때문”이라고 설명했다.이는 잘못된 맥락으로 인용한 것으로, 당시 우지는 “AI 작사·작곡 당연히 해봤죠. 불평하기보다 발맞춰 연습할 거예요. 그 속에서 저희 고유의 아이덴티티(정체성)를 어떻게 지켜나갈지 고민입니다”라고 말했다.이는 이번 앨범과 별개로 AI의 장단점을 파악하기 위해 곡 만드는 연습을 했다는 얘기였고, AI 기술을 이번에 실험했다는 게 아니라 AI가 주는 화두에 대한 고민을 녹였다는 맥락이었다.그러나 잘못된 내용이 온라인상에서 퍼지자 우지는 이날 자신의 인스타그램을 통해 “세븐틴의 모든 음악은 인간 창작자가 작사 및 작곡합니다”(All of SEVENTEEN’s music is written and composed by human creators)라고 직접 반박했다.세븐틴의 소속사 플레디스 역시 “세븐틴 곡 가사에 AI가 사용됐다는 내용은 사실이 아니다”라고 해명했으며, BBC에 정정보도를 요청한 것으로 전해졌다.세븐틴은 지난 2015년 데뷔 후 계속해서 자체 최고 기록을 달성하고 있는 K팝 최정상 아이돌 그룹으로, ‘예쁘다’, ‘울고 싶지 않아’, ‘아주 나이스’, ‘손오공’ 등 여러 히트곡들을 발표하며 많은 사랑을 받고 있다.하승연 기자