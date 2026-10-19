날마다 새로운 ‘지젤’ 피어났다

국립발레단 김주원 단장 첫 전막

일곱 무대에 여섯 쌍 주역 ‘파격’

상당수 신예로 채워 호평 이끌어

이미지 확대 지난 18일 서울 서초구 예술의전당 오페라극장에서 공연한 국립발레단 ‘지젤’ 2막에서 엄나윤(지젤)·나대한(알브레히트)이 처연한 연기를 보여 주고 있다.

국립발레단 제공

세줄 요약 김주원 단장 첫 전막 ‘지젤’, 서울 무대 개막

일곱 무대 여섯 쌍 주역, 신예 대거 발탁

박슬기·이하연·엄나윤·허서명 호평

2026-10-20 16면

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무덤에서 깨어난 지젤이 모습을 드러낼 때마다 객석은 숨을 멈췄다가 조용히 내쉬었다. ‘숨 막히는 아름다움’이라는 표현이 과장이 아니었다. 지난 13~18일 서울 서초구 예술의전당 오페라극장에서 열린 국립발레단 ‘지젤’은 김주원 단장이 취임 뒤 처음 서울 무대에 올린 전막 공연이다.작품은 배신당한 처녀가 혼령 윌리가 되고도 연인을 지켜 내는 낭만발레의 대명사다.2011년 파트리스 바르(1945~2025) 버전 초연 때 국립발레단 수석무용수로서 지젤을 춘 김 단장은 잘 아는 만큼 모험을 시도했다. 일곱 무대에 여섯 쌍의 주역을 세우고, 그 상당수를 처음 전막 주역을 맡는 신예로 채웠다. 결과는 주역들을 향한 호평으로 돌아왔다.지젤을 대표 배역으로 새겨 온 수석무용수 박슬기는 ‘연기 장인’다운 안정감으로 13일 개막 무대를 이끌었고, 17일 낮 공연에선 신예 김윤을 리드하며 그의 성공적인 전막 데뷔를 든든히 받쳤다. 14일과 17일 저녁 무대에 오른 이하연과 18일 지젤이 된 엄나윤은 처연하게 광기에 잠겨 드는 1막에 이어 2막에선 신비로운 부레(발끝으로 서서 잰걸음으로 미끄러지는 동작)로 감탄을 자아냈다.16일 알브레히트 허서명은 윌리들에게 쉼 없이 춤을 강요당하는 2막에서 앙트르샤 시스(공중에서 두 발을 빠르게 교차하는 점프)를 30여회 뛰어오르며 지칠 줄 모르는 체력으로 객석의 탄성을 끌어냈다.엄나윤은 16일 공연 2막 중반에 컨디션 난조를 겪은 주역 대신 투입되며 ‘준비된 지젤’로서 다음 공연에 대한 기대감을 키웠다. 이틀 뒤 18일 폐막 무대에서 엄나윤은 나대한과 함께 처음부터 끝까지 지젤로 섰다. 열여섯 살 시골 처녀를 떠올리며 춤췄다던 그의 1막 지젤은 한층 발랄하고 상큼했다. 솔로에선 흔들림 없는 균형감과 단단한 아라베스크(한쪽 다리를 뒤로 들어 올려 길게 뻗는 동작)로 기본기를 증명했고, 2막 부레는 발목을 단단히 고정한 채 발끝만 잘게 교차하며 땅을 딛지 않은 존재가 떠가는 듯 보여주며 객석에서 탄성을 끌어냈다.철없지만 솔직한 남자를 그리겠다던 나대한의 알브레히트는 깊이 몰입한 채 고난도 동작을 소화하면서도 우아함을 놓치지 않았다. 2막 바리에이션의 피루엣(회전 동작)에선 머리에서 튕겨 나온 땀방울이 사방으로 흩어지는 장관까지 연출했다.박자를 아는 앙상블과 팔 올린 각도와 고개 숙인 정도까지 맞춘 일사불란한 윌리 군무는 무대를 더욱 풍성하게 채웠다. 이번 ‘지젤’은 숨죽여 본다는 게 어떤 것인지 보여주는 동시에 단장의 미감과 안목을 제대로 증명했다.최여경 선임기자