3인 3색으로 풀어낸 전통장단…소나기 프로젝트 20주년 신작 ‘삼채’

세줄 요약 소나기 프로젝트 창단 20주년 기념 공연 발표

전통 풍물 장단 삼채 중심의 신작 무대 구성

서울행진·소리꽃 특별 출연으로 무대 확장

이미지 확대 문화예술두레 소나기 프로젝트가 설립 20주년을 맞아 준비한 ‘삼채’에는 장구 연주자 장재효, 류승표, 정현아가 참여해 각자의 고유한 음악적 색채를 만든다. 서울남산·돈화문국악당 제공

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문화예술공동체 소나기 프로젝트가 설립 20주년을 맞아 기념 공연 ‘삼채(三彩)’를 선보인다.오는 7월 18일 서울 중구 서울남산국악당 크라운해태홀에서 열리는 이번 무대는 지난 20년간의 활동을 돌아보고 향후 창작 비전을 공유하기 위해 마련된 자리로, 서울남산·돈화문국악당과 소나기 프로젝트가 공동 기획·제작했다.‘삼채’는 세 명의 연주자 장재효, 류승표, 정현아가 가진 고유한 음악적 색채이자 전통 풍물놀이에서 가장 널리 연주되는 대표 장단의 이름이기도 하다. 대중적인 장단인 삼채를 중심으로 전통 가락의 특징과 각자의 에너지를 표출하며 다층적인 무대를 만든다.여기에 특별 출연진으로 서울행진과 소리꽃이 합류한다. 서울드럼페스티벌을 통해 결성된 서울행진은 타악 중심의 역동적인 퍼포먼스를 선보이고, 소리꽃은 전통 판소리와 현대적 움직임을 결합한 무대로 공연의 다양성을 더한다.장재효 소나기 프로젝트 대표는 남산국악당을 통해 “이번 공연은 지난 20년에 대한 감사와 존경을 담아 올리는 헌정의 무대이자 앞으로 새로운 가능성을 향한 출발점”이라면서 “전통 장단 삼채를 통해 우리 음악이 지닌 본질적인 아름다움과 다양한 표현 가능성을 관객과 함께 나누고 싶다”고 밝혔다.공연 티켓은 전석 3만원. 공연에 대한 자세한 정보는 서울남산·돈화문국악당 누리집에서 확인할 수 있다.최여경 선임기자