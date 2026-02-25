정교한 희극으로 비극을 몰아쳤다

영화 같은 액션 속 애드리브 ‘몸개그’

이미지 확대 연극계에서 이름 자체로 장르가 된 고선웅(작은 사진 오른쪽) 연출의 ‘칼로막베스’는 윌리엄 셰익스피어의 ‘맥베스’를 미래의 무법 지대로 옮겨 강렬한 액션으로 재조립했다. 맥베스가 칼싸움꾼 막베스(김호산·사진 아래쪽)가 되고, 레이디 맥베스는 막베스 처(김준수·사진 위쪽)가 되는 흥미로운 캐릭터를 만들어 냈다.

검객들이 서로를 경계하며 어슬렁거린다. 누군가 휘파람으로 연주하는 서부영화 ‘황야의 무법자’ 주제곡이 은근한 긴장감을 불러일으킨다. 때는 먼 미래의 어느 시대, 저마다 패권을 노리며 싸움이 그칠 날이 없는 거대한 수용소가 무대다. 이윽고 시작된 격렬한 칼부림. 엄청난 검술을 자랑하는 ‘막베스’가 현장을 평정했다. 수용소 보스에게 실력을 인정받은 막베스는 예언술사에게서 “서북구역장 막베스, 그다음은 스코틀랜드 보스가 되리라”는 말을 듣고 욕망에 휩싸인다.16년 만에 돌아온 ‘칼로막베스’는 공연 시간 110여분을 순식간에 삼킨다. 몸을 사리지 않는 무술 장면, 쉴 새 없이 주고받는 대사들, 이 사이사이에 끼어든 배우들의 애드리브가 휘몰아치며 저항선 없이 웃음을 터뜨리게 한다.‘칼로막베스’는 고선웅 연출과 극공작소 마방진이 창단 20주년을 맞은 올 한 해 펼쳐내는 기념공연의 첫 작품이다.윌리엄 셰익스피어 고전 ‘맥베스’를 해체하고 고선웅 특유의 방식으로 재조립했다. 2010년 단 사흘간 올린 초연으로 고 연출은 동아연극상 작품상과 연출상을 품에 안았다.24일 저녁 연습실에서 미리 본 연극은 의상과 무대장치를 갖추지 않았는데도 ‘재미있다’. “16년 전 동아연극상 수상”, “그러니 파이팅”, “막베스의 시대는 갔다. 이젠 막쏴스(쐈어)의 시대다” 같은 대놓고 자랑하거나 유치한 언어유희도 연기력 좋은 배우들의 입에서 튀어나오니 웃긴 장면이 된다. 무술 장면은 정교하면서도 ‘몸개그’가 간간이 섞여 긴장과 이완을 넘나든다. 검도 5단을 포함해 도합 10단인 유단자 김호산(막베스 역) 배우가 거친 동작을 다듬으면서 장면을 만들었다.“연극에서 보여주기 힘든 사실적인 액션을 구현하면서도 이런 장면이 부담스러운 관객도 있을 거라는 생각에 ‘재미있고 안전한 놀이’처럼 만들었다”는 설명이다. 초연 때 37세였던 그는 16년이 지나도 움직임에 힘이 있다. “(고 연출이) 전체적인 흐름을 잘 다듬어줬고, 나는 힘을 조절하는 노하우가 생겨 역할이 덜 부담스럽다”고 했다.초연 당시 속도감 있게 극을 이끌어가다 보니 내용 전달이 잘되지 않아 아쉽다는 의견도 있었다. 고 연출은 “이번엔 어색한 부분은 걷어내고 속도를 조절했다”면서 “이제는 잘 보이지 않느냐”고 조심스럽게 되물었다.이번 공연에서 막베스의 처(레이디 맥베스) 역을 맡은 소리꾼 김준수도 관심의 대상이다. 국립창극단 간판스타였던 그가 퇴단한 뒤 처음 오르는 연극 무대다. 그동안 창극 ‘패왕별희’, ‘살로메’ 등에서 여성 캐릭터를 맡았던 그는 이 작품에선 여장남자를 연기한다. 표정과 목소리로 때론 교태를 부리고 때로는 표독스럽다가 끝내 무너지는, 다층적 변화로 캐릭터의 몰입도를 높인다.곳곳에 애드리브를 넣고, 창으로 대사를 구사하기도 한다. 그는 “첫 연극에서 연출이 모든 과정과 의견을 열어준 덕분에 애드리브나 소리에 대해서도 위축되지 않고 자신감을 갖게 됐다”고 부연했다. 막베스 처는 김준수와 함께 마방진 원경식 배우가 열연한다.“연극은 세상과 관계를 맺어야 한다”는 게 고 연출의 철학이다. ‘맥베스’가 욕망이 부르는 파멸을 주제 삼듯 ‘칼로막베스’ 역시 “위로 올라가려고만 하는 세상”에 대한 경고를 내비친다. 예언술사(‘맥베스’의 마녀)와 노승이 대비되는 마지막 장면은 선과 악의 구도를 형상화한다. 사람들을 현혹하는 악(예언술사)이 사다리를 타고 올라가는 모습은 권력 추구, 상승 욕구에 대한 은유다.‘칼로막베스’는 27일 서울 국립극장 하늘극장에서 개막해 3월 15일까지 이어진다. 4월엔 부산(4~5일)과 성남(11~12일)에서 공연한다.최여경 선임기자