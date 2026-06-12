모차르트 탄생 270년…김응수·카메라타 솔 ‘모차르트의 초대장’

올해 작곡가 볼프강 아마데우스 모차르트의 탄생 270주년을 맞아 김응수와 카메라타 솔이 실내악 공연 ‘모차르트의 초대장’을 다음 달 5일 서울 서초구 예술의전당 IBK기업은행챔버홀 무대에 올린다.
예술감독이자 바이올리니스트 김응수와 한국 비올라계 대모 조명희, 서울시립교향악단 비올라 수석 강윤지를 비롯해 카메라타 솔의 연주자들이 무대에 오른다.
첫 곡은 루이 슈포어의 ‘포푸리 2번’이다. 모차르트의 다채로운 선율들을 빌려와 하나의 음악으로 재구성한 작품이다. “시대를 초월해 이어지는 모차르트의 음악적 유산에 대한 찬사”라고 주최 측은 전했다. 이어 모차르트 ‘디베르티멘토’와 ‘신포니아 콘체르탄테’가 연주된다. 이 곡들은 모차르트의 균형과 호흡을 더욱 깊이 있게 펼쳐 보인다. 신포니아 콘체르탄테는 대 육중주 버전으로 더블베이스가 추가돼 총 7인의 앙상블로 연주된다.
오경진 기자
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