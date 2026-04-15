KBS비즈니스 음악영재원 주최 음악영재콩쿠르 대상에 권서연양

이미지 확대 KBS비즈니스 음악영재원 주최 제2회 음악영재콩쿠르 시상식이 열리고 있는 모습.

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KBS비즈니스 음악영재원이 주최하는 제2회 음악영재콩쿠르가 지난 4일 서울 KBS미디어센터 심석홀에서 본선을 열었다.이날 전체 대상과 금상, 은상을 선정하는 순위 선정 연주회가 펼쳐진 가운데 전체 대상에는 현악 중등부 1위로 올라온 권서연양이 이름을 올렸다.앞선 1회에 비해 3배 정도 규모를 넓혔고 모든 본선은 모든 출전자가 각 20분씩 독주를 펼치는 공개 연주회로 진행됐다.심사에는 권혜진, 김규연, 김다미, 김연정, 김태형, 성민제, 성재창, 서선영, 손한요, 심준호, 윤태현(사무엘 윤), 이석중, 이세영, 이진상, 정은현, 조성호, 홍진호가 참여했다.심사위원장을 맡은 김연정 원장은 “지난해보다 더욱 도전적으로 규모를 넓힐 수 있어 감사하다”며 “앞으로 국내 유일 국제 콩쿠르 수준의 ‘영재들의 단 하나뿐인 메이저 음악 콩쿠르’로 키울 것”이라고 밝혔다. 입상자는 아래와 같다.*전체 대상 (예원,2) 권서연*전체 금상 (예원,3) 김소현*전체 은상 (우면초,1) 박시연피아노 저학년부 1위 (청룡초,4) 김아인피아노 저학년부 2위 (용이초,4) 최 정피아노 중학년부 1위 적격자 없음피아노 중학년부 2위 (예원,1) 고태희피아노 고학년부 1위 (예원,3) 이은우성악 중학년부 1위 (성동초,6) 장윤설성악 고학년부 1위 (경기예고,3) 최승연성악 고학년부 2위 (만19세) 남준우현악 저학년부 1위 (우면초,1) 박시연현악 저학년부 2위 (청원초,3) 장하은현악 중학년부 1위 (예원,2) 권서연현악 중학년부 2위 (예원,2) 채희령현악 고학년부 1위 (만15세,홈스쿨링) 마열음현악 고학년부 2위 공동수상 (예원,3) 김소현, (선화예고,1) 임수빈관악 고학년부 1위 (선화예고,3) 노승욱관악 고학년부 2위 (서울예고,1) 이시우오경진 기자