정명훈·라스칼라로 화려한 포문…클래식부산 ‘월드 시리즈’

정명훈과 라 스칼라 필하모닉 오케스트라, 손열음과 런던 필하모닉 오케스트라, 클라우스 메켈레와 로열 콘세르트헤바우 오케스트라…. 올 하반기 클래식부산의 무대를 장식하는 주요 공연들이다.19일 클래식부산에 따르면 앞서 지난 18일 정명훈 지휘, 니콜라이 루간스키 피아노 협연으로 이탈리아 라 스칼라 필하모닉오케스트라 공연으로 세계 유명 오케스트라를 초청하는 ‘월드 시리즈’의 포문을 열었다. 베르디의 ‘운명의 힘’ 서곡, 차이코프스키의 ‘교향곡 제6번 비창’ 등과 함께 협연으로는 ‘라흐마니노프 피아노 협주곡 2번’도 들려줬다.다음 달 17일에는 에드워드 가드너의 지휘와 피아니스트 손열음의 협연으로 런던 필하모닉 오케스트라가 부산을 찾는다. 1932년 창단된 런던필은 신선하고 혁신적인 연주로 세계 최정상 오케스트라로 꼽힌다. 손열음은 런던필과 함께 차이코프스키의 ‘피아노 협주곡 1번’을 연주할 예정이다.오는 11월 9일에는 클라우스 메켈레의 지휘로 로열 콘세르트헤바우 오케스트라(RCO)가 대미를 장식한다. 1888년 창단한 RCO는 구스타프 말러, 이고르 스트라빈스키, 리카르도 샤이, 마리스 얀손스 등 클래식 음악사에 남을 거장들과 함께하며 명성을 쌓았다. 바이올린 협연자로는 다니엘 로자코비치가 함께한다.오경진 기자