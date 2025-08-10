메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

디지털 싱글 ‘오늘밤의 전설’ 낸 허규…2년 만에 본업으로

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
최여경 기자
최여경 기자
수정 2025-08-10 14:16
입력 2025-08-10 14:13
이미지 확대
뮤지컬 배우 겸 가수 허규.
뮤지컬 배우 겸 가수 허규.


연극 ‘조립식 가족’에서 열연하고 있는 허규가 디지털 싱글 ‘오늘밤의 전설’(Tonight’s Legend)을 공개하며 본업으로 돌아왔다. 이번 신곡은 2023년 발표한 K2 ‘소유하지 않은 사랑’ 리메이크 이후 약 2년 만에 낸 작품이다.

‘오늘밤의 전설’은 시티팝 감성이 두드러지는 세련된 사운드에 허규의 감성 보컬이 어우러져 색다른 매력을 전한다. 도심의 황혼이나 밤거리를 거니는 듯한 몽환적인 분위기에 ‘빛나는 밤, 너와 나 둘만의 비밀’이란 가사는 듣는 순간을 드라마틱하게 만든다. 앨범 작사 및 작곡은 프로듀서 곽한결이 맡았다.

허규는 1997년 밴드 피노키오 3집 객원 보컬로 데뷔한 이후 솔로 활동과 다양한 팀 프로젝트를 거쳐 꾸준히 가수 활동을 해왔다. 2010년부터 ‘마마 돈 크라이’, ‘사랑의 불시착’, ‘미아 파밀리아’ 등 뮤지컬 무대에 올랐고, ‘불후의 명곡’과 ‘싱어게인2’, ‘복면가왕’ 등 방송 프로그램에도 출연하며 대중적 인지도를 높였다. 지난 6일에 개막한 ‘조립식 가족’에서 주연 모세 역을 맡으며 정극 연기도 하고 있다.

허규는 “오랜만에 곡을 발표하는 만큼 새로운 시도를 담고 싶었다”며 “이 노래가 많은 이들의 오늘 밤을 특별하게 만들 수 있기를 바란다”고 전했다.

최여경 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
121년 역사의 서울신문 회원이 되시겠어요?
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기